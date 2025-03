‘Mariano’, acusado del asesinato de Paul Flores, lloró en audiencia y acusó a la Policía de ‘sembrar’ pruebas en su contra

'Mariano' intenta quebrarse al pedir su liberación|Poder Judicial

Este 26 de marzo, el Poder Judicial dictó siete días de prisión preliminar contra Mariano Antonio Altamirano Ramos quien, según la Policía Nacional (PNP), es el autor del asesinato de Paul Flores, cantante de la agrupación ‘Armonía 10′, quien murió el pasado 17 de marzo tras un atentado extorsivo con arma de fuego contra el bus que lo trasladaba por el distrito de San Juan de Lurigancho.

Es relevante mencionar que Altamirano Ramos, de 21 años, está siendo investigado por los delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, dado que, durante su intervención el 25 de marzo, las autoridades policiales incautaron un arma de fuego cargada con siete municiones, así como varios paquetes de estupefacientes.

“A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial ordena 7 días de detención preliminar contra Mariano Antonio Altamirano Ramos, por los delitos de tenencia ilegal de armas y T.I.D. En audiencia no se evaluó su presunta vinculación con la muerte del cantante de Armonía 10, tal como lo presentó la PNP ante la prensa”, comunicó la autoridad judicial en redes sociales.

'Mariano', sindicado como autor de la muerte de 'Paul Flores' de 'Armonía 10', deberá cumplir siete días de prisión preliminar, según órden del Poder Judicial | Foto captura: PJ

Durante la audiencia que se llevó cabo en horas de la mañana ante la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, representantes del Ministerio Público sustentaron que existe un alto riesgo de fuga del joven de 21 años de edad, dado su historial delictivo, el cual incluye antecedentes por extorsión y robo agravado.

Cabe mencionar que, en este tiempo de prisión preliminar, las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el grado de implicación de Altamirano Ramos en el asesinato de Flores, mientras se resuelven las acusaciones por los otros delitos de los que se le imputa. De no encontrarse pruebas suficientes para vincularlo directamente con el crimen, quedaría absuelto.

‘Mariano’ llora y acusa a la PNP “sembrar” pruebas en su contra

El acusado pidió también unos minutos para intervenir en la audiencia judicial en su contra. Se dirigió a los magistrados para negar la versión proporcionada por la Policía Nacional respecto a su captura, y señaló que, durante todo el proceso, ha colaborado con las autoridades, asegurando que las pruebas presentadas en su contra son falsas.

Sujeto de 21 años de edad fue detenido tras ser sindicado como el autor del asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10 | Foto captura: PNP

“Yo soy el sustento de toda mi familia, de mis hijos y de mi abuelo que es propietario de mi domicilio, y no quisieran que me hagan algún tipo de daño”, sostuvo ‘Mariano’ para buscar que la Justicia no emite la orden de prisión preliminar en su contra.

“También escuché sobre mi firma y huella que había en el acta de mi intervención policial, pero a mí un efectivo policial me hizo firmar muchas veces una hoja diciéndome que era, supuestamente para un tema de lacrado del celular, del arma de fuego, bueno eso fue lo que me dijeron. Yo he estado sin mi abogado, he estado solo”, mencionó.

En referencia al arma de fuego y drogas que la Policía presentó a los medios de comunicación como hallazgo, ‘Mariano’ sostuvo que estos habrían sido colocados entre sus pertenencias por los mismos agentes. “Derrepente los efectivos policiales no se dieron cuenta que atrás mío también habían cámaras en una tienda en la cual se puede observar que me ponen el arma de fuego que no viene a ser nada mío. Yo no he tenido nada en mi poder”, aseguró.

Horas antes de la captura de 'Mariano', la Policía capturó a tres implicados en el asesinato del cantante de Armonía 10 | Foto captura: PNP

Agregó que tanto en su domicilio como en su celular, las autoridades tampoco han encontrado algo que lo vincule en algún delito y que solo lo estarían involucrando en este caso “simplemente porque tengo mis antecedentes”, señaló.

Por último, pidió entre lágrimas a los magistrados considerar que es el sustento de su familia, a fin de evitar ser llevado a una carceleta. “Le pido, señor juez que se compadezca de mí, porque usted sabe que los hijos no viven de gratis. Tengo pruebas que yo soy el que paga sus mensualidades del colegio de mi hijo, tengo pruebas de que les he comprado sus útiles. Ahora, son dos días que yo estoy acá, dos días que no sé si mis hijos han comido o no, porque yo no tengo comunicación con mi mujer y con mis hijos, señor juez”, finalizó.

De acuerdo con la hipótesis de la Policía, Mariano Altamirano es el encargado de realizar el reglaje y marcaje de objetivos de la banda delincuencial ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por el criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’. La PNP lo ha identificado como el autor material de la muerte del artista Paul Flores, tras la confesión de un cómplice que lo señaló como el responsable de los disparos al bus de ‘Armonía 10′.

Había sido condenado, y fue liberado por decreto de Dina Boluarte

Mariano fue liberado gracias al Decreto Legislativo 1585, aprobado tras la concesión de facultades legislativas al gobierno de Dina Boluarte. Esta norma, que busca reducir el hacinamiento en los penales, facilita la liberación de delincuentes con penas de hasta 5 años, lo que permitió que Altamirano, condenado a más de 5 años por extorsión, evitara ingresar a prisión en el 2024

Altamirano había sido detenido en abril de 2023 por extorsión y, tras una investigación, fue sentenciado a cinco años y diez meses en enero del año pasado. Sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1585 y tras solicitar su beneficio, fue liberado, pues cumplía con los requisitos de la ley, como no tener antecedentes penales y ser menor de 25 años al momento del delito.

Tras su liberación, Altamirano continuó cometiendo delitos, con antecedentes por fraude, robo y tráfico de drogas. En marzo de 2025, fue detenido nuevamente por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. El Poder Judicial dictó 7 días de prisión preliminar mientras se investigan los nuevos cargos, aunque no se evaluó su vinculación con la muerte del cantante de Armonía 10.