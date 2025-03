Los desafíos que deberá enfrentar el nuevo ministro del Interior: homicidios, extorsiones, corrupción e inseguridad desbordada en el Perú

Ministro Julio Diaz Zulueta expresa compromiso de luchar frontalmente contra la criminalidad organizada

En su primera aparición pública, tras juramentar como nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, resaltó el compromiso de su gestión para enfrentar la criminalidad que azota al país. Estas palabras las dio durante el II Encuentro por la Seguridad Ciudadana, evento que contó con la participación del censurado exministro Juan José Santiváñez y las rondas vecinales de Lima.

Sin embargo, el nuevo ministro de Dina Boluarte enfrenta una situación crítica en materia de seguridad ciudadana e incremento del crimen organizado. Solo en las primeras horas de su gestión se reportó un nuevo atentado contra una empresa de transporte público. Un conductor de bus de ‘El Chino’ fue baleado en Villa María del Triunfo.

Este nuevo acto de extorsión ocasionó que las unidades de la empresa no salgan a trabajar. Asimismo, el gremio está evaluando una nueva paralización. Los transportistas no están contentos con la designación de Díaz Zulueta en el Mininter, pues consideran que este cambio no tendría impacto en el avance de la delincuencia.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional De Integración De Transportistas (Anitra) pidió que el gobierno implemente la ‘mano dura’ contra los extorsionadores: “A las bandas criminales les importa un pepino que cambien de ministro”, declaró en Exitosa noticias.

Extorsiones en colegios

Sin embargo, las extorsiones a los transportistas no es el único tema que debe atender de forma urgente el nuevo ministro. Ante el aumento de amenazas de organizaciones criminales, varios colegios en distritos como Los Olivos, Comas y Ventanilla han optado por suspender las clases presenciales, con el fin de salvaguardar la seguridad de sus estudiantes y personal.

El último martes, docentes de un colegio de Los Olivos denunciaron recibir amenazas de extorsionadores en medio de las clases virtuales. Los padres de familia, desesperados por la situación, organizaron un plantón pidiendo mayor seguridad y confrontaron al alcalde del distrito, Felipe Castillo.

Lamentablemente, los extorsionadores lograron su cometido. Al ver que su vida corría riesgo, los profesores se vieron forzados a renunciar y enviaron mensajes de despedida a sus estudiantes.

“Como tenemos, cada aula, un grupo de WhatsApp, los profesores han estado mandando audios de despedida. En el cual, informan, llaman a la calma y piden que oremos. Porque ahora, los extorsionadores no se han metido con los docentes, se han metido con sus familiares”, declaró una madre de familia del colegio Pitágoras en entrevista para Exitosa.

Incremento de homicidios en el 2025

De acuerdo con cifras del Sinadef, en Perú se han registrado 517 homicidios hasta el 24 de marzo de 2025, lo que representa un incremento del 18% en comparación con el mismo período del año 2024. La diferencia es que Lima se encuentra en estado de emergencia, sin embargo, esta medida no ha tenido un impacto en la reducción de la criminalidad.

La falta de resultados ha generado que la ciudadanía desconfíe de la Policía Nacional del Perú. Según una encuesta realizada por CPI y publicada el sábado 23 de noviembre de 2024, el 91.7% de los peruanos tiene una opinión negativa o incierta sobre la PNP. De este porcentaje, el 56.3% confía “medianamente”, mientras que el 35.4% no confía en absoluto en la institución.

A esta situación se suma la reciente declaración del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien reconoció que existen malos elementos dentro de la institución. En las últimas semanas, trascendió que Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, líder de los ‘Injertos del Cono Norte’, contaría con protección policial.

Este hecho cobró relevancia cuando un sereno sufrió un atentado en una barbería, luego de presuntamente haber informado a un oficial de la PNP sobre la ubicación del ‘Monstruo’.

En declaraciones a RPP Noticias, el expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior, Óscar Valdés, aunque cuestionó la designación de Julio Díaz al frente del Ministerio del Interior, le deseó suerte en su gestión y destacó que su principal tarea debe ser convocar al Consejo Nacional de Seguridad y coordinar con todas las instituciones involucradas en la lucha contra la delincuencia, como la PNP y el Ministerio Público. “No podemos echarle la culpa de todo lo que pasa en el país a los caviares”, advirtió Valdés.