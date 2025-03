Christian Cueva reacciona furioso a preguntas sobre Pamela López y su relación con el salsero Paul Michael. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El futbolista Christian Cueva no pudo mantener la calma cuando las cámaras de Magaly TV La Firme lo abordaron para preguntarle sobre su aún esposa Pamela López y su posible relación con el salsero Paul Michael.

Y es que, en un momento que dejó a todos sorprendidos, el futbolista de Cienciano mostró su enojo y se retiró furioso ante las cámaras del programa de espectáculos. La escena ocurrió el 26 de marzo, cuando Aladino estaba acompañado de Pamela Franco saliendo de un restaurante.

En ese momento, el reportero del programa de Magaly Medina no dudó en acercarse y hacerle una de las preguntas más candentes que ha generado controversia en las últimas semanas: “¿Has visto las imágenes de Pamela López con un chico de ‘La Combinación de la Habana’? ¿Algo que decir sobre eso?”

Sin embargo, la reacción de Cueva fue inmediata y explosiva, algo que dejó a los presentes y a los televidentes completamente sorprendidos. Lejos de mostrarse indiferente o diplomático como suelen hacerlo muchas figuras públicas, el pelotero optó por una postura visiblemente irritada. “No hermanito, nada. No tengo nada que decir. Me sigues haciendo la misma pregunta. ¿Ahora puedo irme?”, respondió con molestia.

Magaly Medina y su ‘chiquita’ a Cueva

Tras la explosiva respuesta de Cueva, la conductora Magaly Medina no tardó en comentar sobre el incidente. En su programa, Magaly no pudo evitar lanzar una “chiquita” al futbolista. “Vaya, un poco más le pega. Otro día hay que ir con chaleco antibalas (...) si las miradas mataran, hace rato estaríamos muertos”, dijo Medina, haciendo referencia a la visible tensión y la furia con la que Cueva reaccionó frente a las cámaras. La conductora dejó entrever que las miradas del futbolista en ese momento, cargadas de ira, eran lo suficientemente intensas como para causar un gran impacto.

Magaly, conocida por su estilo directo y sin filtros, también aprovechó para hacer una observación sobre la situación de Cueva, sugiriendo que la relación con Pamela López, su aún esposa, estaba lejos de ser tranquila. Sin embargo, lo que realmente marcó la pauta fue la respuesta visceral de Cueva, que dejó claro que no quería hablar más sobre el tema.

Pamela López y su nuevo galán: Paul Michael

El motivo detrás de las preguntas sobre Pamela López radica en las recientes imágenes que han circulado en las redes sociales, donde se ve a Pamela López junto al salsero Paul Michael de La Combinación de la Habana compartiendo momentos de mucho cariño. El fin de semana pasado, la pareja fue captada en una discoteca dándose besos y mostrando gestos románticos, sin temor a ser vistos por los presentes.

Aunque la trujillana aún no ha confirmado oficialmente que está en una relación con el cantante, no ha dudado en mostrar su cariño en sus cuentas oficiales, dedicándole mensajes de amor a la exesposa de Christian Cueva. En una de sus publicaciones, el salsero escribió: “Ay Dios mío Pam. Cosita linda, cosita bien hecha. Me tienes (derritiendo)”, dejando claro que la relación entre ambos está en una etapa de enamoramiento, aunque aún no se haya hecho oficial.

