¿Qué ocurre si la policía me pide mis documentos y no los tengo? Así actuarán si no puedes presentar tu DNI o carné de extranjería

Si no puedes presentar tus documentos durante una intervención policial, la policía tomará medidas para verificar tu identidad según lo establecido por la ley. Foto: Composición Infobae Perú

En el contexto del estado de emergencia declarado en Lima y Callao debido al aumento de la criminalidad, las intervenciones policiales se han vuelto más frecuentes. La policía intensifica el control de identidad en las calles, buscando prevenir delitos y asegurar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, las personas pueden enfrentar complicaciones si no cuentan con sus documento sal momento de una intervención.

Si no se presenta el Documento Nacional de Identidad (DNI) en el caso de los peruanos, o el carné de extranjería en el caso de los foráneos, la policía procederá a verificar la identidad a través de otros métodos establecidos por la normativa vigente. Esto genera un proceso adicional que puede ser incómodo para las personas intervenidas.

¿Puede detenerme la policía si no porto mi DNI? Foto: Andina

¿Qué pasa si me interviene la policía y no tengo mi DNI?

Si un policía te interviene y no tienes tu DNI, según el Decreto Legislativo N° 1574, que modifica el Código Procesal Penal, se siguen ciertos pasos para garantizar la correcta identificación. En primer lugar, el policía tiene la facultad de llevarte a la comisaría más cercana si no puedes presentar tu documento de identidad. Este proceso de identificación no puede superar las cuatro horas.

Durante este tiempo, tienes derecho a comunicarte con un familiar o persona de confianza. Además, no se te podrá ingresar a celdas ni mantener contacto con personas detenidas. Si no se logra verificar tu identidad dentro del plazo, se te permitirá retirarte.

Si el policía descubre antecedentes o requisitorias durante este proceso, se tomarán las medidas necesarias. Sin embargo, el procedimiento debe ajustarse a los plazos establecidos por la ley para evitar abusos y garantizar el respeto a tus derechos. Este mecanismo asegura que la policía pueda realizar las verificaciones correspondientes sin exceder el tiempo y sin comprometer los derechos fundamentales del intervenido.

Estado de emergencia en Lima. | Andina

¿Qué ocurre si un extranjero no presenta su identificación al ser intervenido?

Si un extranjero es intervenido por la policía sin su documento de identidad, como el pasaporte o carné de extranjería, será llevado a la comisaría más cercana para completar su identificación, proceso que no puede exceder las doce horas. Al igual que con los ciudadanos nacionales, los extranjeros tienen el derecho a comunicarse con un familiar.

Si durante el plazo, no se verifica su identidad, se le permitirá retirarse. En caso de que se encuentren antecedentes o requisitorias en su país de origen o de cualquier otro país, se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Los extranjeros deben tener llegar sus documentos siempre. (Foto: Andina)

¿Qué documentos puedo presentar durante una intervención policial?

Según lo establecido en el Decreto Supremo 010-2018-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de agosto de 2018, el requerido debe exhibir su Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento de identificación idóneo otorgado por un funcionario público. En el caso de los extranjeros, deben presentar su carnet de extranjería o pasaporte como prueba de identidad.

Si no se puede presentar el DNI o los documentos mencionados, se permite que los peruanos presenten otros documentos oficiales, como:

Licencia de conducir : Documento válido para acreditar la identidad de cualquier ciudadano peruano.

Carné de estudiante universitario o de instituto público : Identificación emitida por instituciones educativas reconocidas.

Partida de nacimiento : Documento oficial que certifica la identidad y nacimiento de una persona.

Certificado de inscripción de RENIEC: Documento que demuestra el registro de la persona en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Los agentes de la Policía están facultados para pedir el DNI a los transeúntes durante el estado de emergencia - créditos Andina

Por su parte, los extranjeros que no tengan su pasaporte o carné de extranjería pueden ser identificados con estos documentos:

Pasaporte : Documento oficial que valida la identidad internacional del extranjero.

carné de extranjería: Documento que acredita la condición de residente en Perú.

Si no se pueden verificar estos documentos, tanto peruanos como extranjeros pueden ser llevados a la comisaría más cercana

¿Qué hacer si la policía me pide mis documentos?

Si la policía te solicita tus documentos de identidad, estos son los pasos a seguir según el Decreto Legislativo N° 1574:

Requerimiento de identificación: La policía puede pedir tu documento de identidad sin necesidad de orden judicial o fiscal, cuando lo considere necesario para prevenir un delito o obtener : La policía puede pedir tu documento de identidad sin necesidad de orden judicial o fiscal, cuando lo considere necesario para prevenir un delito o obtener información relevante para una investigación Exhibición de documentos: Debes mostrar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento oficial que acredite tu identidad. Si todo está en orden, el policía te devolverá el documento y podrás retirarte del lugar. Registro e inspección: Si existe una razón fundada de que puedes estar vinculado a un delito, la policía puede registrar tus pertenencias, como vestimenta, equipaje o vehículo. Si se encuentra algo relevante, se levantará un acta y se informará al Ministerio Público. Si no puedes presentar el DNI: Si no tienes el DNI o documento de identidad, la policía te llevará a la comisaría más cercana para realizar tu identificación, un proceso que no debe exceder las cuatro horas en el caso de ciudadanos peruanos y doce horas para los extranjeros. Derecho a comunicarte: Durante el proceso de identificación, tienes derecho a comunicarte con un familiar o persona de confianza.

Ciudadanos deben portar siempre sus documentos. - Crédito Andina