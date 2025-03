Dina Boluarte acepta la renuncia del ministro Juan José Santiváñez

El ahora extitular del Ministerio del Interior estuvo en el cargo poco más de 10 meses

Luego de ser censurado el pasado viernes 21 de marzo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia del ahora ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ocupó el cargo por un periodo de poco más de 10 meses.

“Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, formula el señor Juan José Santiváñez Antúnez, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación”, se lee en la norma oficial publicada en el boletín del Diario El Peruano.

El documento oficial lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quienes en repetidas ocasiones defendieron Santiváñez de las críticas de la ciudadanía y de la prensa, argumentando que era un ministro que sí trabajaba, pese a los resultados adversos en términos de la lucha contra la criminalidad.

Atentado contra Armonía 10: lo último de Santiváñez

La decisión del Congreso se gestó luego del atentado de un sicario al bus de la orquesta de cumbia Armonía 10, en el que fue asesinado el cantante Paul Torres, conocido como ‘El Russo’. A raíz de ello, integrantes de diferentes bancadas pudieron reunir firmas suficientes para presentar hasta cuatro mociones de censura diferentes en contra del entonces ministro Santiváñez.

Cantante Paul Flores de Armonía 10 fallece tras un ataque a balazos luego de un concierto - Exitosa

En días previos a la sesión del pleno del Congreso, que se realizó el viernes 21 de marzo, Santiváñez había solicitado presentarse ante la representación nacional con el objetivo de presentar un balance de su gestión e intentar convencer a los parlamentarios de votar en contra de su censura, algo que no pudo conseguir pese a que, según la congresista Susel Paredes, el ministro se reunió en privado con parlamentarios en una sala al interior del Palacio Legislativo.

“Es terrible, está ahí encerrado, recibiendo congresistas y asesores. Yo creo que él está ahí buscando votos para que no lo censuren ¿Por qué no respeta? ¿Por qué no se va a trabajar a su despacho? ¿Qué hace aquí en el Congreso?”, advirtió Paredes ante los medios de comunicación.

#NoQueremosMorir: Artistas y ciudadanos marcharon contra la inseguridad

La indignación de la ciudadanía por el asesinato de Paul Flores se manifestó en forma de una protesta ciudadana convocada para el 21 de marzo en diferentes puntos del país para expresar su disconformidad con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte sobre las acciones que se toman para luchar contra la inseguridad ciudadana.

En Lima, la Plaza San Martín se convirtió en el punto de concentración incluso varias horas antes de las 5:00 p.m., momento que se tenía pactado para el inicio de la protesta, que se desarrolló en compañía de diferentes personalidades del mundo del espectáculo, el teatro y la música, quienes se sumaron a la protesta.

Lucho Cáceres y su fuerte crítica al gobierno de Dina Boluarte durante la marcha nacional. Radio Exitosa.

Integrantes de grupos musicales como Armonía 10, Aguamarina, Grupo 5; y cantantes como Jean Paul Strauss, Jhovan Tomasevich, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Leslie Shaw, entre otros, también se sumaron a la manifestación ciudadana para expresar su disconformidad con las acciones que se tomaban desde el gobierno para garantizar la seguridad a nivel nacional.

¿Quién será el próximo ministro del Interior?

Según publicaciones recientes del periodista Alonso Ramos en su cuenta de X, uno de los nombres que suena con fuerza para reemplazar al ahora ex ministro Santíváñez es Erick Caso, quien sería una persona de confianza del ministro censurado, lo que podría influir en su posible designación.

Según el mismo periodista, también afirmó que se estaría considerando al actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, como posible reemplazo de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior. En una de sus publicaciones, Ramos añade que generales de la PNP provenientes de distintas regiones del país están llegando a Lima para reunirse y evaluar esta alternativa, en un contexto marcado por la urgencia de definir al nuevo titular del sector.