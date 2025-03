Contraloría: impago de más de S/4,7 millones de conductores que pasaron su auto a gas natural impactará metas de masificación

La falta de acciones concretas para recuperar los S/4,7 millones adeudados no solo afecta la sostenibilidad del programa, sino que también pone en riesgo los objetivos de masificación del gas natural en el país.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre la falta de medidas para recuperar más de S/4,7 millones otorgados a beneficiarios del programa Ahorro GNV, quienes no han cumplido con los pagos establecidos en sus cronogramas de devolución. Según el informe de la Contraloría, esta situación se ha mantenido desde 2021 hasta el 4 de febrero de 2025, afectando los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), administrado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH).

El programa Ahorro GNV tiene como objetivo financiar la conversión de vehículos que funcionan con gasolina o Gas Licuado de Petróleo (GLP) al sistema de Gas Natural Vehicular (GNV). Este financiamiento, que no requiere cuota inicial ni intereses, debe ser devuelto en un plazo de tres años mediante dos modalidades: un porcentaje adicional en el consumo de gas natural o depósitos directos a una cuenta recaudadora. Sin embargo, la Contraloría ha identificado que un número significativo de beneficiarios no ha cumplido con estas obligaciones, lo que ha generado una acumulación de deuda que compromete los recursos del programa.

La deuda de más de S/4,7 millones asumida por los conductores que optaron por el GNV representa un llamado de atención para todos los actores involucrados. Créditos: CONTRALORÍA

96 beneficiarios no han realizado ningún pago desde 2021

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/0054-SOO, la Contraloría detectó que, al 31 de diciembre de 2024, 96 beneficiarios del programa no habían realizado ningún pago desde la firma de las condiciones de devolución. Este incumplimiento representa un monto impago de S/368.942.

El informe detalla que 47 beneficiarios acumulan una deuda de S/166.872 desde 2021, mientras que 17 deben S/72.420 desde 2022. Asimismo, 16 beneficiarios no han pagado S/64.300 desde 2023, y otros 16 adeudan S/65.350 desde 2024. Estas cifras reflejan una morosidad que varía entre 100 y 1.260 días calendario, sin que se hayan tomado medidas efectivas para exigir el cumplimiento de los pagos.

Los recursos del FISE provienen de los grandes consumidores de electricidad, el servicio de transporte de gas natural (Gas de Camisea), y la producción e importación de combustibles.

Más de 2.100 beneficiarios con deudas atrasadas

El problema no se limita a los beneficiarios que no han realizado ningún pago. Según el informe, 2.113 beneficiarios presentan una morosidad superior a 90 días calendario, acumulando una deuda total de S/4 millones 341.410,93. La normativa del programa establece que, en estos casos, los beneficiarios deben ser reportados a una central de riesgos como “incobrables”. Sin embargo, la Contraloría señala que la DGH no ha implementado esta medida de manera oportuna.

El pasado 7 de febrero de 2025, la DGH informó a la comisión de control que estaba gestionando la suscripción de un servicio para reportar a los beneficiarios morosos en la central de riesgos. No obstante, la Contraloría advirtió que esta acción llega tarde, ya que la morosidad ha crecido significativamente desde 2021, cuando ascendía a S/130.212,33, hasta superar los S/4,3 millones en 2025. Esta falta de supervisión y control pone en riesgo la sostenibilidad del programa y el uso eficiente de los recursos del FISE.

Gas natural de Camisea. El diseño del sistema de pagos del programa Ahorro GNV, combinado con la falta de supervisión y control por parte de la DGH, ha contribuido al aumento de la morosidad.

El impacto del incumplimiento en el programa Ahorro GNV

El programa Ahorro GNV fue diseñado para promover la masificación del uso de gas natural en el país, ofreciendo financiamiento para la conversión vehicular sin costo inicial ni intereses. Este financiamiento cubre el costo del servicio de conversión en talleres autorizados, mientras que el costo de la certificación inicial es subvencionado por el programa. En el caso de las provincias, se otorga un descuento adicional de S/1.000 sobre el precio final de la conversión, siempre que los beneficiarios no realicen cargas de GNV en Lima o Callao por más de 30 días consecutivos.

El desembolso del financiamiento se realiza directamente a los talleres y entidades certificadoras, y los beneficiarios deben devolver el monto según un cronograma de pagos. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte de los beneficiarios y la inacción de la DGH para gestionar la recuperación de los fondos han generado un impacto negativo en la capacidad del programa para continuar financiando nuevas conversiones.

Ahorro GNV. La Contraloría ha enfatizado la necesidad de que el MINEM y la DGH adopten medidas correctivas de manera urgente.

Recomendaciones de la Contraloría

Ante esta situación, la Contraloría ha recomendado al Ministerio de Energía y Minas adoptar medidas correctivas para garantizar la recuperación de los recursos y asegurar la continuidad del programa. Entre las acciones sugeridas se encuentra la implementación de mecanismos más efectivos para controlar la morosidad y reportar a los beneficiarios incumplidos en la central de riesgos.

El informe también subraya la importancia de fortalecer la supervisión por parte de la DGH, con el fin de evitar que la deuda siga creciendo y de garantizar que los recursos del FISE sean utilizados de manera eficiente. La Contraloría enfatizó que el éxito del programa Ahorro GNV es clave para fomentar el uso del gas natural entre los consumidores peruanos y reducir la dependencia de combustibles más contaminantes como la gasolina y el GLP.