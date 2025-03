Daniela Darcourt fue encarada por asistente a la marcha nacional contra la inseguridad: “No trates de quedar bien”

Daniela Darcourt es encarada por asistente a la marcha nacional contra la inseguridad. TikTok.

El pasado viernes 21 de marzo, la cantante de salsa Daniela Darcourt vivió un momento incómodo durante la marcha nacional contra la inseguridad ciudadana, realizada en la Plaza San Martín. La artista, quien inicialmente había manifestado que no participaría en la movilización, fue increpada por una ciudadana que cuestionó su presencia en la protesta.

Polémica por su declaración inicial

Previo a la marcha, Daniela Darcourt generó controversia al anunciar que no asistiría a la movilización, argumentando que la protesta se estaba “politizando mucho” y que, además, habría “delincuentes y caviares” infiltrados en la manifestación. Estas declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, tras el rechazo que generaron sus palabras, la intérprete de “Señor Mentira” rectificó su postura y confirmó su asistencia. Se sumó a la marcha junto a diversas agrupaciones musicales en respaldo a la familia de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, quien fue asesinado por extorsionadores.

Daniela Darcourt pide disculpas y confirma su participación en la marcha del 21 de marzo. Infobae Perú / Captura IG

Enfrentamiento con una manifestante

Mientras caminaba por las principales calles del Centro de Lima, una ciudadana se acercó a Daniela Darcourt y la confrontó por sus declaraciones previas. “A usted la estaba buscando. Usted decía que no marchaba porque todo era político. ¿Se imagina lo que genera decir eso, siendo mujer?”, reclamó la manifestante con evidente molestia.

Ante esto, la salsera se defendió: “En ningún momento yo no te he dicho delincuente y asesina a ti. He hablado precisamente de las personas que están detrás del gobierno. Nos han enviado mensajes que nos van a matar, señora”.

La ciudadana, sin embargo, insistió en su punto: “Pero no hay que tratar de dividir más de lo que estamos. Las cosas hay que tenerlas claras: hay extorsión y sicariato. La población inocente es la que está muriendo... no trate de quedar bien, Daniela Darcourt”.

Finalmente, la cantante intentó cerrar la discusión dándole la mano a la mujer, reafirmando que su presencia en la marcha era una muestra de su compromiso con la causa.

Daniela Darcourt es encarada por asistente a la marcha nacional contra la inseguridad. TikTok.

Daniela Darcourt se defiende

En una comunicación telefónica con el programa ‘América Hoy’, Daniela Darcourt explicó los motivos detrás de sus declaraciones iniciales y aclaró que su intención nunca fue desvirtuar la marcha.

“Siempre fue nuestro propósito ir a la marcha. Nosotros nunca hemos querido descentralizar absolutamente nada ni desunir a nadie”, aseguró la artista, rechazando las acusaciones en su contra.

La salsera explicó que su primer comunicado no era para oponerse a la movilización, sino para aclarar que los artistas no eran los organizadores del evento, como se estaba rumoreando. Además, mencionó que recibieron correos y una invitación formal para dialogar con el gobierno sobre la inseguridad ciudadana.

La salsera enfatizó que su temor inicial se debía a la posibilidad de que delincuentes se infiltraran en la manifestación y generaran actos de violencia. “No vamos a hacer uno, ni 100 ni mil. Van a ser millones de personas marchando”, indicó.

Daniela Darcourt se defiende de las críticas | América Hoy - América TV

Reconoce su error y se disculpa

Respecto a sus comentarios sobre “caviares” y “delincuentes”, Daniela Darcourt hizo mea culpa y se disculpó por la forma en que se expresó.

“Cuando mencioné la palabra caviar, evidentemente no lo decía por mi gente y no he llamado delincuente ni caviar a ninguna de las personas que estaban marchando”, explicó.

Asimismo, aceptó que su mensaje fue malinterpretado y reconoció su error en la comunicación. “Errar es de humanos y nos equivocamos en la forma de transmitir las cosas. Yo personalmente lo acepto. Siempre he dicho que cuando uno tiene que poner el pecho, lo hace”, señaló.

Para cerrar, la cantante reiteró su apoyo a la causa y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos. “En ningún momento me he atrevido ni me atreveré a tildar a alguien de cierta manera cuando no tiene nada que ver. Pido disculpas si alguien se sintió aludido”, concluyó Darcourt, buscando calmar la polémica y reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana.

Daniela Darcourt se defiende de críticas