Extorsionadora que fue grabada por víctima se hizo viral en TikTok: ‘tres doritos después’ fue capturada por el serenazgo

Vendedora ambulante grabó el preciso momento en el que una mujer el exigía dinero para dejarla trabajar. (Crédito: TikTok/@habitadigital1)

A pesar del estado de emergencia decretado en Lima y Callao debido al aumento de la criminalidad, los casos de amenaza continúan afectando a distintos sectores de la sociedad, especialmente a los más vulnerables, como los comerciantes informales. En Ancón, una vendedora ambulante se convirtió en víctima de extorsión cuando una mujer le exigió el pago de un cupo para poder seguir trabajando sin problemas. Sin embargo, la difusión de un video en redes sociales permitió que las autoridades capturaran a la extorsionadora en cuestión.

En un video que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, se muestra claramente a la extorsionadora exigir el pago de un cupo de 35 soles a partir del día siguiente. La comerciante, visiblemente nerviosa, le responde que no tiene dinero suficiente para ceder a su exigencia. “Nos sacamos el ancho de sol a sol para ganarnos el pan de cada día. Acá no ganamos lo suficiente como para que… trabajamos para comer día a día. Si no trabajamos, no comemos”, expresó la vendedora notablemente temerosa.

La extorsionadora, lejos de mostrar alguna empatía, replicó de manera desafiante. “A partir de ahora me van a pagar a mí, porque este no es un cártel de narcos, es el cártel de la justicia”, expresó, dejando claro que su grupo no solo buscaba obtener dinero de los comerciantes, sino también instaurar un sistema paralelo de “protección” en la zona. En un tono sarcástico, la mujer le sugirió a la vendedora que si no estaba de acuerdo con la extorsión, podía acudir a “fiscalización, a la presidenta o a sus propios abogados”, como si la situación no fuera grave.

Mujer que extorsionó a vendedora ambulante en Ancón fue capturado por personal de serenazgo del distrito y agentes de la PNP. (Foto: Infobae Perú/FB:muniancon/TikTok:@habitadigital1)

Extorsionadora fue capturada

Poco después de la publicación del video, los serenos de Ancón, en coordinación con la Policía Nacional, comenzaron una búsqueda para dar con la extorsionadora. Según reportaron las autoridades locales a través de redes sociales de la municipalidad distrital, fue gracias a la colaboración de un sereno que había recibido la denuncia de la vendedora que se logró identificar a la presunta delincuente. “Nuestro sereno recibió el video de la comerciante y, a partir de esa información, comenzamos las labores de búsqueda”, explicó un funcionario.

Finalmente, la extorsionadora fue localizada en el Parque Central de Ancón. La intervención de los serenos, quienes se movilizaron rápidamente en conjunto con los agentes de la PNP, permitió la captura de la mujer, quien intentó evadir a las autoridades. La detenida, visiblemente nerviosa, fue llevada en un vehículo policial, mientras algunas personas en las redes sociales no tardaron en comentar que, como es habitual, los extorsionadores “siempre terminan llorando” cuando son arrestados.

La mujer capturada fue identificada y trasladada a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes. En el video original, se observa cómo, al darse cuenta de que estaba siendo grabada, la extorsionadora intenta frenar la grabación y exigir a la vendedora que eliminara el contenido. Sin embargo, este intento de ocultar la evidencia no impidió que el caso llegara a las autoridades, quienes actuaron con rapidez.

La Municipalidad de Ancón anunció que el personal de serenazgo en coordinación con la PNP logró la identificación y captura de una extorsionadora que amenazó y exigió dinero a una vendedora ambulante. (Crédito: FB/@muniancon/)

Líneas PNP contra la extorsión

Con el objetivo de combatir la creciente ola de extorsiones y brindar protección a las víctimas, el Gobierno del Perú ha lanzado la Central 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este servicio gratuito y confidencial, disponible las 24 horas, está interconectado con la Central de Emergencias 105, lo que permite una atención más rápida y eficiente. Los ciudadanos pueden utilizar esta línea para denunciar delitos y enviar pruebas como audios, videos e imágenes, lo que facilita la investigación y contribuye a la recopilación de información crucial para la seguridad pública.

Mujer que extorsionó a vendedora ambulante en Ancón fue detenida por las autoridades. (Foto: FB/@muniancon/)

Además de la Central 111, el Gobierno ofrece otras alternativas de denuncia para garantizar que las víctimas tengan acceso a un canal adecuado según sus necesidades. Entre ellas se encuentran la Línea 1818, especializada en reportar extorsiones, y el número celular 942841978, que proporciona un contacto directo y confidencial para casos de este tipo. Estas opciones permiten a los ciudadanos elegir el medio más seguro y conveniente para presentar sus denuncias de manera efectiva y protegida.