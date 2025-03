Chofer y cobradora de cúster son secuestrados y obligados a pagar cupo en SJL: “Pónganse en línea si no se quieren morir”

Chofer y cobradora de cúster son secuestrados para ser obligados a pagar cupo en SJL | Video: ATV Noticias

Un escalofriante incidente de secuestro y extorsión se registró en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), cuando un grupo de cobradores de cupos secuestró a un chofer y a su cobradora, ambos empleados de la empresa de transporte Huáscar.

De acuerdo a las imágenes compartidas por ATV Noticias, los trabajadores fueron retenidos en pleno horario de servicio, mientras que los secuestradores, armados, grabaron un video amenazante en el que exigían dinero a cambio de su liberación. Este hecho se habría suscitado el lunes 18 de marzo.

En el aterrador video, se puede ver a los secuestradores con pistolas en mano, mientras uno de ellos habla directamente a la cámara y emite un mensaje claro: “Acá se van a poner a trabajar con nosotros, ‘La nueva Generación’. (...) Le vamos a dejar un número acá con la compañera, para que se comuniquen. Si no se comunican, la otra semana voy a tener hacer mi chamba y dejar tirado a cualquiera, y ya no existe el paradero de la H, ni piratas, ni nada (...) Pónganse en línea si no se quieren morir”.

Chofer y cobradora fueron secuestrados por sicario en SJL | Foto captura: ATV Noticias

Las imágenes reflejan el pánico y el temor evidente de los dos retenidos, quienes se ven obligados a escuchar las amenazas de los delincuentes mientras son apuntados con armas de fuego.

El secuestro ocurrió en medio de la ruta que cubre el bus de la empresa Huáscar en San Juan de Lurigancho, una de las zonas más conflictivas de Lima. Los delincuentes, que operan en el sector de transporte público, tomaron a los trabajadores como rehenes para presionar a la empresa y exigirles el pago de cupos extorsivos, un hecho lamentablemente común en la capital peruana.

A pesar del terror vivido durante el secuestro, los trabajadores no se atrevieron a interrumpir sus actividades laborales tras ser liberados. Según testimonios de los involucrados, la necesidad económica fue mayor que el miedo y no tienen más opción que seguir trabajando.

Extorsiones en Perú se incrementaron. (Foto referencial/ Andina)

El incidente pone de manifiesto una vez más la alarmante situación de extorsión y violencia que afecta a los transportistas y otros sectores económicos en Lima, donde las mafias de extorsionadores ejercen un control prácticamente absoluto sobre diversas actividades comerciales, sometiendo a los trabajadores a un constante clima de temor y coacción.

Los cobradores de cupos han incrementado sus acciones ilegales, buscando obligar a los trabajadores a pagar dinero a cambio de “protección”, o en este caso, evitar consecuencias fatales.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113