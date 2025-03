Magaly Medina a Christian Domínguez por defender a Ethel Pozo: “Quiere tener la puertita abierta porque no tiene talento”

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por defender a Ethel Pozo y Janet Barboza. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En el programa Magaly TV La Firme del 20 de marzo de 2025, la periodista Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Christian Domínguez, luego de que el cantante saliera en defensa de sus excompañeras Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes fueron objeto de comentarios por parte de la cantante Marisol.

En sus declaraciones, Domínguez había respondido a las críticas, asegurando que su postura era para defender a sus colegas, sin embargo, para Magaly, su intervención careció de fundamento y consistencia. Ella no dudó en descalificar la actitud del cumbiambero al momento de defender su punto de vista.

“Pobrecito, no tiene mi argumento. Yo debería de seguir cantando su cumbia nomás porque lo ponen ahí a hacer el ridículo. Encima, mucha gente que le ponen un micrófono y le ponen una cámara, ya se creen líderes de opinión, ya creen que dominan a las grandes masas, ya creen que su opinión realmente cuenta, realmente importa. No, no, no, tu opinión no importa”, expresó Magaly.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por defender a Ethel Pozo y Janet Barboza. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista señaló que la actual pareja de Karla Tarazona no tiene la capacidad de sostener un argumento sólido. “Cristian Domínguez, porque además ni siquiera sabe defender un punto de vista con consistentes argumentos porque no los tiene”, afirmó.

Magaly Medina también hizo un comparativo con otros personajes que, a pesar de ser profesionales en distintas áreas, no han logrado alcanzar el éxito esperado y descarta que él sea ‘empírico’. “¿Es eso de qué? Ay, porque ella no es empírica. Yo soy empírico. Ella terminó la universidad. Mira cuántas. Hasta Xiomy Kanashiro terminó la universidad”, comentó en referencia a los estudios académicos de algunos conocidos que, al final, el talento y la carrera no siempre dependen de un título universitario.

“Soy una defensora de que todos deberíamos pasar por la universidad. La gente joven debería de pasar por la universidad siempre. Hay algunos que no tuvimos esa suerte porque desgraciadamente la plata no nos alcanzó para terminar nuestros estudios. Pero, sin embargo, a la televisión hemos llegado”, dijo. Para ella, lo importante es que el talento puede ser autodidacta, como en su propio caso. “Yo al periodismo llegué gracias a que seguramente tenía talento para hablar, para escribir, porque soy un autodidacta”, destacó.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por defender a Ethel Pozo y Janet Barboza. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sobre Domínguez, Magaly fue tajante: “Él dice yo soy empírico. Ay, mira, tú no solo eres empírico, no tienes talento, nada, ni ápice de nada, nada, ni canta siquiera”, añadió, atacando la falta de habilidades del cantante. En su crítica, la periodista incluso bromeó sobre el hecho de que Domínguez tal vez podría tener un futuro como dueño de una orquesta, pero no como cantante. “Por último, será dueño de la orquesta. Por eso es que él es el cantante”, dijo con sarcasmo.

En su defensa de Ethel Pozo y Janet Barboza, Domínguez había intentado explicar la situación desde una perspectiva más empática, destacando la importancia de respetar a las mujeres en los medios. “Este, que no es hijo de Gisela, que no es hermano de Ethel, también quiere tener la puertita abierta ahí porque sabe qué talento no tiene”, sostuvo.

Para Magaly, Domínguez estaba tratando de “sobonear” a Gisela y Ethel para mantener su puesto en la televisión. “Por eso que tendrá que sobonear de esa manera”, dijo. Para la periodista, el cantante debería prepararse mejor antes de hablar en público, especialmente si no tiene los conocimientos necesarios para defender su postura. “La próxima, por lo menos que le ponga, sea en teleprompter, que alguien le escriba algo sostenible, algo que tenga realmente base para que pueda defender bien”, concluyó la periodista.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por defender a Ethel Pozo y Janet Barboza. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme