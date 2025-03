Cáncer de próstata: esta es la edad a la que debes hacerte el examen para una detección temprana

El examen rectal digital y el análisis de antígeno prostático específico son las dos pruebas más comunes para detectar el cáncer de próstata (iStock)

El cáncer de próstata, una enfermedad que se produce cuando las células de esta glándula del aparato reproductor masculino comienzan a crecer sin control, es una de las formas más comunes de cáncer entre los hombres, especialmente a medida que envejecen. Se estima que uno de cada nueve hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. El cáncer de próstata es

En el Perú, el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad en los hombres. Esto se debe a que, aunque la enfermedad puede ser tratable si se detecta a tiempo, muchos peruanos no conocen la edad en la que deben comenzar a hacerse exámenes de detección. Esta falta de información puede llevar a que el diagnóstico se haga en etapas más avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son más limitadas y la probabilidad de éxito disminuye.

La detección temprana del cáncer de próstata es clave para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso y salvar vidas. Sin embargo, existen varios mitos y malentendidos sobre cuándo y cómo deben hacerse estos exámenes, lo que provoca que muchos hombres, especialmente aquellos sin antecedentes familiares, no se sometan a las pruebas.

¿A qué edad debes realizar un examen de detección del cáncer de próstata?

La edad en la que un hombre debe comenzar a hacerse un examen de detección del cáncer de próstata varía dependiendo de varios factores, principalmente los antecedentes familiares. Por un lado, se recomienda que los hombres comiencen a considerar los exámenes de detección a partir de los 50 años, si no tienen factores de riesgo adicionales.



Sin embargo, por otro lado, para aquellos hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata, es aconsejable que inicien las pruebas a una edad más temprana, generalmente alrededor de los 40 o 45 años. Los hombres con un familiar cercano (padre o hermano) que haya tenido cáncer de próstata tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad, lo que hace que la detección temprana sea aún más crucial.

Es importante destacar que, aunque las recomendaciones generales indican la edad de 50 años como el punto de inicio para las pruebas, cada hombre debe discutir con su médico la necesidad de la prueba, teniendo en cuenta sus factores personales y familiares de riesgo.

¿Qué tipos de exámenes se realizan para detectar el cáncer de próstata?

Existen varios métodos para la detección temprana del cáncer de próstata, y los dos más comunes son el examen rectal digital (ERD) y el análisis de antígeno prostático específico (PSA).

Examen rectal digital (EDR): este es un examen físico realizado por el médico, quien introduce un dedo enguantado y lubricado en el recto para palpar la próstata. A través de este examen, el médico puede detectar irregularidades en la forma y el tamaño de la glándula prostática, lo que podría indicar la presencia de cáncer o de otras condiciones, como una infección o agrandamiento benigno. Análisis de antígeno prostático específico (PSA): el PSA es una proteína que produce la próstata y que puede estar elevada en la sangre de los hombres que tienen cáncer de próstata. El análisis de PSA mide los niveles de esta proteína en la sangre. Si los niveles son anormalmente altos, puede ser una señal de cáncer de próstata, aunque también puede estar elevado por otras razones, como una inflamación o una infección en la próstata.

La actividad física regular también se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos exámenes son importantes, pero no son definitivos por sí solos. El PSA puede estar elevado por diversas razones que no están relacionadas con el cáncer, y un examen rectal digital puede no detectar cáncer en las primeras etapas si la masa es pequeña. Es por eso que, si los resultados de un PSA o un examen rectal digital indican posibles problemas, se pueden realizar otros exámenes, como una biopsia de próstata, para confirmar si hay presencia de cáncer.

Cómo prevenir el cáncer de próstata

Aunque no existe una forma infalible de prevenir el cáncer de próstata , existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Mantener un estilo de vida saludable es clave, lo que incluye una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, legumbres y alimentos ricos en antioxidantes. Cabe señalar que los alimentos ricos en licopeno, como los tomates, pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata.

Asimismo, la actividad física regular también se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, al igual que el control del peso. Mantener un peso saludable y evitar el sobrepeso puede ser beneficioso, ya que el exceso de grasa corporal puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.