Así puedes detectar si tu hijo tiene rasgos de un futuro asesino

Los sicarios presentan una ausencia total de empatía y pueden asesinar sin sentir culpa ni temor a las consecuencias legales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente asesinato del vocalista de la orquesta Armonía 10 ha puesto de manifiesto el impacto del sicariato en diversos sectores de la sociedad peruana, incluso en el ámbito musical. Este acto de violencia ha despertado interrogantes sobre qué lleva a una persona a convertirse en sicario. ¿Qué caracteriza a un sicario? ¿Cuáles son los factores que lo moldean y qué señales pueden advertir sobre su comportamiento? En conversación con la Agencia Andina, el psiquiatra Guillermo Ladd, del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), explicó cómo se forma la mente de un criminal y el perfil de quienes practican el sicariato.

¿Qué caracteriza a un sicario?

Guillermo Ladd describió una serie de características comunes en las personas que ejercen el sicariato. Según el especialista, una de las primeras señales es la ausencia total de empatía hacia los demás. Los sicarios suelen mostrar un desprecio profundo por la vida humana sin motivo aparente y, más aún, utilizan a otros para su propio beneficio sin remordimientos. La incapacidad de sentir culpa o pesar frente al sufrimiento ajeno es otro rasgo fundamental de su personalidad.

El psicópata, una figura clave en este perfil, no se ve afectado por el cumplimiento de las normas sociales ni por las leyes. Para ellos, las consecuencias de sus actos no tienen peso, lo que les permite actuar sin temor alguno a las repercusiones. “Un sicario puede matar sin medir las consecuencias, sin temor a la ley y sin que le importe el sufrimiento de la víctima”, indicó Ladd.

El psicópata en la sociedad

El psiquiatra resaltó que, aunque la figura del psicópata suele asociarse directamente con el asesinato y otros delitos, no todos los psicópatas son criminales visibles. “Un psicópata no tiene que cometer actos delictivos de manera evidente. Puede actuar de forma oculta, planeando o manipulando situaciones con fines perjudiciales”, detalló Ladd. Citó como ejemplo a Vladimiro Montesinos, quien, aunque no cometió asesinatos directos, fue un claro ejemplo de psicopatía a través de sus manipulaciones y estrategias para lograr sus fines.

La combinación de predisposición genética y un entorno violento en la infancia puede influir en la formación de una mente criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de individuos, aunque en ocasiones se presentan como personas “normales” en la sociedad, pueden desarrollar conductas muy destructivas, tanto a nivel personal como social.

Factores determinantes en la formación de un sicario

El psiquiatra explicó que la formación de una personalidad criminal está influenciada por factores tanto biológicos como ambientales. La genética juega un papel importante en la predisposición a desarrollar trastornos de la personalidad, como la psicopatía. Sin embargo, el entorno también tiene un peso significativo en la formación de una persona con estas características.

Ladd destacó que dos factores fundamentales deben ser tomados en cuenta: la predisposición genética y el entorno inadecuado. El primero se refiere a la presencia de antecedentes familiares de problemas psicológicos o trastornos de personalidad. El segundo, y quizás más crucial, tiene que ver con el entorno en el que una persona se cría. “La falta de afecto, el abuso y la ausencia de límites claros en la infancia son condiciones que favorecen la aparición de conductas antisociales”, explicó.

La importancia de los primeros años en la vida de un niño

Según Ladd, los primeros siete años de vida son relevantes para el desarrollo emocional y psicológico de una persona. Si durante este periodo un niño carece de un ambiente familiar adecuado, sin amor y sin reglas claras, es muy probable que desarrolle conductas problemáticas que lo lleven a adoptar una personalidad psicopática. “Si una persona no recibe amor y no tiene límites hasta los 7 años, puede convertirse en un candidato ideal para desarrollar una psicopatía y, eventualmente, convertirse en sicario”, afirmó el especialista.

Maltratar animales y manipular a otros para beneficio propio son señales de alerta en la infancia de una personalidad antisocial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad de rehabilitar a un sicario

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de rehabilitar a un sicario o psicópata, Ladd fue claro: “Es extremadamente difícil cambiar a una persona con estas características, aunque no es imposible”. El tratamiento psicológico para estos individuos es complicado, ya que son conscientes de lo que hacen y, por lo general, no sienten culpa o remordimiento. En algunos casos, la cárcel puede ser una forma de aislarlos de la sociedad, aunque este espacio podría funcionar también como una especie de escuela para que los sicarios aprendan a cometer más delitos graves.

Señales de alerta en la infancia

Para evitar que un niño desarrolle una personalidad antisocial, Ladd sugirió que los padres deben estar atentos a ciertas señales de alerta desde una edad temprana. Algunos comportamientos que podrían indicar una futura predisposición a la psicopatía incluyen:

Maltratar animales.

Manipular a los demás en beneficio propio.

Manifestar comportamientos violentos repetidamente.

Además, el especialista subrayó la importancia de que los padres proporcionen a sus hijos una educación basada en el amor, el respeto y los límites claros. “El deber de los padres es brindar a sus hijos la correcta educación desde la infancia, pues esto puede prevenir la aparición de personalidades peligrosas en el futuro”, concluyó Ladd.