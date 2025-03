Magaly Medina decepcionada de Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast con ‘bromas’ de connotación sexual

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente emisión de Magaly TV, La Firme del 18 de marzo, la periodista Magaly Medina criticó duramente a Paco Bazán tras la difusión de una conversación en su podcast junto a Erick Delgado, en la que expusieron a la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, con preguntas incómodas sobre su relación.

El conductor de televisión había asegurado que no quería exponer su vida privada, pero en la transmisión de su programa digital no solo confirmó su romance con Alvarado, sino que también la puso en una situación comprometida al llamarla en vivo para hacerle preguntas de índole personal.

Durante la conversación, Delgado insistió en que Alvarado calificara a Bazán en un tono que, según Medina, tenía una connotación abiertamente sexual. Alvarado intenta salir del aprieto destacando que su pareja es “educado y caballeroso”. Sin embargo, tanto Bazán como Delgado continúan insistiendo en la pregunta, lo que generó incomodidad en la cantante.

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Bueno, pero ahora que han regresado, él dice que no quiere hablar sobre su vida privada. Sin embargo, lo primero que hace en su podcast con Erick Delgado es llamar por teléfono y exponer el romance. Es como si Paco hubiera descubierto que este romance le da cierta atención del público, le genera views, le genera tráfico en su programa. Pero lo que no me parece—y ustedes saben que yo soy defensora de Paco, es mi único amigo en este canal—es la forma en que expuso a su enamorada. ¡Qué poco caballeroso!”, señaló Medina.

La conductora de espectáculos expresó su sorpresa al ver a Bazán comportarse de manera poco caballerosa y comparó la conversación con una charla vulgar entre amigos en una cantina. “Porque estos dos estaban hablando como si estuvieran en una cantina con una chela al lado. Ese comportamiento yo lo podría esperar de otros, pero no de Paco Bazán, que siempre se ha distinguido por ser un hombre educado y caballeroso. Y ahora lo veo hablando como cualquier otro patán. Me ha parecido bastante desagradable.”

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina también cuestionó la insistencia de los conductores en obtener una respuesta de Alvarado: “Escuchemos la conversación: Erick Delgado llama a Susana Alvarado y le insiste en que califique a Paco. ‘Dale una puntuación, la gente está con expectativa’. ¡Por favor! ¿Cómo se va a poner a calificarlo como si estuviera en el colegio? Y además, están hablando de una cuestión abiertamente sexual.”

La periodista hizo hincapié en que este tipo de temas suelen abordarse en programas como El Valor de la Verdad, donde los participantes aceptan responder preguntas personales, pero no en un espacio en el que la persona involucrada no espera ser puesta en esa situación.

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Paco, ¿por qué expones a tu enamorada a una situación tan embarazosa? Porque no están en El Valor de la Verdad. Si ambos quieren contar sus intimidades, pues para eso existen programas como ese, donde ya sabes a lo que vas. Pero acá no. Y más que la pregunta de Erick Delgado, que también es un desubicado, el problema es Paco, porque tú a tu enamorada la respetas. No la vas a tratar como si estuvieras hablando con cualquier otro amigo en un bar.”

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“La chica no sabía ni qué contestar. Se notaba incómoda, tratando de salir del apuro de la mejor manera posible. Pero ellos insistían, insistían en la grosería. Y ojo, yo podré ser amiga de Paco, pero esto me pareció un acto de pésimo gusto. Una falta de respeto total.”

Finalmente, Medina fue tajante en su opinión sobre la conducta de Bazán: “Este tipo de conversaciones, ni en privado, deberían darse. Es para que la otra le cuelgue el teléfono y no le vuelva a contestar. De verdad, pésimo, pésimo.”

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme