Estado de emergencia: Jefe de la PNP plantea presencia de militares en paraderos y mercados para luchar contra el crimen

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, participó en la II Mesa de Trabajo “Comprometidos por la Seguridad Ciudadana”, realizada en la sede de la Cámara de Comercio de Lima. Foto: CCL

Luego de hacerse oficial la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, se ha convocado a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec); y el jefe de la PNP, Víctor Zanabria, reveló una de las propuestas que presentará para intentar combatir el crimen: la presencia de militares en puntos donde ya se han cometido asesinatos.

“(...) Vamos a plantear las situaciones de riesgo que enfrentamos y en las que las Fuerzas Armadas, con su logística y personal, pueden apoyarnos. Por ejemplo, los puntos de mayor circulación de transporte (...) también en las estaciones del tren donde se han suscitado homicidios. De igual forma, apoyar en puntos de mayor asistencia poblacional como los mercados donde se dan expresiones de violencia como las extorsiones”, afirmó Zanabria a Panamericana.

La propuesta del jefe de la PNP se parece a la que en su momento ya planteó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en septiembre del 2024 durante uno de los paros de transportistas, quienes protestaron contra la inseguridad ciudadana y para exigir acciones por parte del gobierno para frenar el avance de la extorsión.

En esa oportunidad, el titular del Mininter afirmó que policías vestidos de civil y uniformados subirían a las unidades de transporte público para proteger a los pasajeros.

El titular del Mininter afirmó que la movilización ha dejado de lado las protestas contra la extorsión para promover fines políticos. (Foto: Composición)

La sesión del Conasec en la que Zanabria deberá participar está programada para realizarse esta mañana a partir de las 10:00 a.m. en Palacio de Gobierno y deberá contar con la presencia de representantes de todos los poderes del Estado, además de instituciones como la PNP, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, INPE, Gobiernos Regionales, Municipalidades, etc.

Zanabria culpa a la migración y la apertura de fronteras por aumento de la criminalidad

El jefe de la PNP, al igual que en su momento la presidenta Dina Boluarte, también señaló contra la migración de ciudadanos venezolanos por motivos humanitarios como uno de los factores que aportaron al incremento de la criminalidad en el Perú.

“Alguien tuvo la muy buena idea humanitaria de abrir nuestras fronteras. Llegaron 2 millones de extranjeros, de los cuales el 10 % se dedica a algún tipo de actividad delictiva. Estamos hablando de 200 mil personas en edad adulta (...). Nos llegaron con costumbres distintas, muy violentas, con organizaciones de nivel internacional y nos trajeron el problema”, afirmó Zanabria en comunicación con Panamericana.

El comandante de la PNP también indicó que los responsables de este problema heredado -en lo que coincide con el ministro Santiváñez y la presidenta Dina Boluarte- son los políticos que en ese entonces se encontraban en la administración pública y que tomaron la decisión de recibir a los migrantes venezolanos que llegaron al Perú. Esto apunta directamente contra la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Víctor Zanabria señaló que la autorización para que los oficiales encargados de la seguridad de Boluarte declaren ante el Congreso las otorga el Ministerio del Interior. Foto: Presidencia Perú

“Nosotros seguimos siendo 139 mil policías con el mismo armamento, con las mismas situaciones con 2 millones más de población ¿Quiénes son los responsables de eso?¿la policía?¿Asumen los políticos que salieron a decir ‘bienvenidos, el Perú es humanitario’?”

El Conasec es un “té de tías”, según exministro del Interior

Infobae Perú se comunicó con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza (2012-2013), quien indicó que las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) son un “té de tías”, por lo que no tendría una utilidad real para luchar contra la criminalidad.

“Conasec, para mí, siempre ha sido un organismo de coordinación simbólica sin mayor consecuencia. A pesar de que puede participar la Presidenta, los ministros, los alcaldes, etc., yo diría que es un ámbito de coordinación de una utilidad básica que no resuelve nada porque lo que manda en materia de seguridad es la acción. Entonces, como no tiene medidas de seguimiento después de la reunión, la verdad es que ocurre muy poco”, afirmó el exministro del Interior a Infobae Perú.