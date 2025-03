Ya no está en Perú: Allegada a Juan José Santiváñez, acusada de esconder computadora de ministro, salió del país

Extrabajadora del estudio de Santiváñez salió del país este viernes. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / PF / Mininter

Luego de ser implicada por un testigo protegido de haber ocultado la computadora y el iPad personal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Yessenia De la Cruz Rivas, empleada del Estudio Santivañez, dejó el territorio nacional el pasado viernes, de acuerdo con información obtenida de su registro migratorio, al que accedió Punto Final.

Su salida se conoce en medio del rechazo y pedidos de censura contra el responsable de la seguridad ciudadana, ante el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, y del teniente alcalde y regidor de la Municipalidad Distrital de Chao, Eulalio Valverde Bargas.

De acuerdo con el testigo N.° 02-2025, el titular del Mininter pidió a De la Cruz Rivas, administradora del estudio de Santiváñez, que oculte dispositivos claves en la investigación en su contra por presunto abuso de poder. “Tengo conocimiento que Juan José Santiváñez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yessenia Stefany De La Cruz Rivas que oculte su computadora personal y iPad personal, por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo, y le solicita ello en razón de la confianza que le tiene a Yesenia de la Cruz por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen”, relató.

Cabe mencionar que también mencionó que ambos tendrían una presunta relación sentimental extramatrimonial, dado que Santiváñez es casado. “A los pocos meses de haber ingresado al estudio a trabajar, empezó a tener una relación sentimental clandestina con Juan José Santiváñez, progresivamente fue teniendo mayor poder (...) siendo asistente daba órdenes a abogados en diversas áreas”, mencionó.

Yessenia De la Cruz es señalada como quien habría guardado dispositivos claves en investigación contra Santiváñez. | Punto Final

Dicha declaración motivó que la Fiscalía de la Nación solicitara el allanamiento de inmuebles relacionados con De la Cruz, así como el despacho y vivienda de Santiváñez. No obstante, no solo no se habrían encontrado los dispositivos, sino que se podrían haber ocultado otras pruebas al vocearse la medida previo a ser ejecutada.

En declaraciones al medio digital Nativa, la fiscal de la Nación Delia Espinoza expresó su preocupación por la filtración de información relacionada. Según indicó, este hecho comprometió el éxito de la operación, ya que eliminó el elemento sorpresa, clave para recolectar pruebas vinculadas a la investigación en curso. “Lo que hemos hecho simplemente es cumplir con una formalidad, porque el factor sorpresa se esfumó, se diluyó, ya no hay, porque la razón de ser de un allanamiento es el factor sorpresa para encontrar elementos que estén vinculados a nuestra investigación”, expresó la fiscal.

“Hay un detalle que hemos estado detectando justo en nuestras averiguaciones: que días antes, en algunos medios […], se estaba mencionando que podría haber allanamiento para el ministro del Interior ¿Eso qué significa? ¿Desde dónde se estaba filtrando la información? Desde antes que salga la orden, la medida, ha habido por ahí un medio deslizando que se podría allanar. Pueden ser especulaciones, pero igual nosotros vamos a seguir indagando sobre esta situación”, señaló.

Fiscal de la Nación se pronunció sobre diligencia contra el ministro del Interior. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Fiscalía / Mininter

Admite viajes en conjunto

Durante su viaje a Bruselas, a la Reunión Ministerial de la Unión Europea (UE) – Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), Santiváñez admitió haber viajado al extranjero con De la Cruz. No obstante, indicó que todos fueron por motivos laborales.

Explicó que el viaje a México tuvo como objetivo suscribir un contrato de colaboración con el despacho del abogado Frank Osorio, uno de los más prestigiosos en el país, para temas de capacitación y sinergias con clientes, y que el de España tuvo la finalidad de presentar los servicios del despacho a firmas españolas. “De ese viaje estaba perfectamente informada mi esposa, que no me pudo acompañar. Fue con dinero privado. No he viajado por un viaje de placer”, enfatizó en diálogo con Exitosa.