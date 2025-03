Shirley Arica confiesa que pasó en ‘encerrona’ con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, y su fuerte pelea con Christian Cueva

Shirley Arica confiesa que pasó en ‘encerrona’ con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, su pelea con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Este 16 de marzo, la modelo Shirley Arica se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y, sin filtros, reveló detalles que hasta el momento eran desconocidos. Uno de ellos, fue sobre su encuentro con el futbolista Christian Cueva y otros jugadores, como Yoshimar Yotún y Luis Advíncula, en una fiesta.

En medio de sus declaraciones, la exchica reality sorprendió a la audiencia al revelar que, durante esa noche, había amenazado a Cueva con romper su auto después de que el jugador intentara forzarla a cambiar de planes.

Este relato de Arica ofreció una perspectiva inédita sobre lo sucedido esa noche, desmentido algunos rumores previos y arrojando luz sobre una situación que, según la modelo, no fue tan “caballerosa” como muchos podrían haber pensado.

La fuerte pelea con Christian Cueva por desviarse en su camino

La conversación comenzó con Arica narrando cómo fue que Christian Cueva, en primer lugar, mostró más interés en ella que los demás futbolistas presentes en la reunión. Según contó, fue el primero en hablarle y el más atento, y aunque al principio la modelo parecía un tanto cautelosa, los elogios de Cueva fueron constantes.

“El primero que me habló fue Cueva, bien atento, súper caballero, pero él no sabía que tengo una cabeza dura”, dijo entre risas, añadiendo que Cueva intentó que se embriagara para seguir el curso de la noche de una forma más relajada, lo cual ella no aceptó tan fácilmente.

Arica recordó que, en ese momento, vivía en San Miguel, y Cueva le propuso que ambos viajaran hacia esa zona para disfrutar de un ‘after’. Sin embargo, las cosas empezaron a tomar un giro extraño cuando, al subirse al automóvil del pelotero, notó que el destino no era San Miguel, como le había prometido, sino que el auto se dirigía en dirección contraria, hacia Surco.

Este cambio de planes no fue bien recibido por la modelo, quien inmediatamente cuestionó a Cueva: “¿Dónde vas? ¿Por qué no estamos yendo para San Miguel?”. Cueva le explicó que todos los demás también irían a Surco, pero Arica no estaba dispuesta a aceptar la propuesta. “Yo te dije que voy si voy a San Miguel. Yo no quiero ir a Surco”, recordó haberle dicho.

Shirley Arica afirma que le iba a romper el auto a Christian Cueva

El enfrentamiento comenzó a escalar cuando Cristian Cueva insistió en continuar el viaje hacia Surco a pesar de la negativa de la modelo. La tensión entre ambos se hizo palpable, y la modelo, al ver que el futbolista no se detenía, decidió tomar cartas en el asunto.

Fue en ese momento cuando Arica le advirtió que si no paraba el auto, ella rompería la caja de cambios del vehículo. “Te voy a romper la caja de cambio si no te paras”, dijo, lo que sorprendió a los presentes en el set. Según Arica, Cueva había estado involucrado previamente en situaciones similares, y la amenaza de la modelo parecía ser una respuesta a lo que ella ya había escuchado sobre su comportamiento.

Finalmente, ante la insistencia de la modelo, Cueva detuvo el auto, pero la situación no terminó ahí. Al bajarse del vehículo, Arica recordó que Cueva, visiblemente molesto, le dijo que se fuera a la “M” de manera grosera, lo que dejó a la modelo sorprendida y decepcionada. “El caballero, ¿dónde quedó?”, comentó, subrayando cómo el comportamiento del futbolista cambió abruptamente de una actitud atenta a una agresiva. Ella hizo hincapié en que, a pesar de lo que había ocurrido, su respuesta fue clara: “No sabe que conmigo tiene que hacer mucho trámite”.

Shirley Arica aclara que Luis Advíncula no estuvo en el carro de Cueva

En su relato, Shirley también aclaró que no estaba sola en el automóvil en ese momento. A pesar de que algunas versiones indicaban que Luis Advíncula había sido parte de esa situación, Arica dejó claro que él no estuvo presente, y que entre los demás pasajeros en el auto, solo había otras chicas y un amigo cercano.

La modelo, además, aprovechó para aclarar que no es fácil emborracharla, y aunque en ese momento estaba “sazonada”, no llegó a perder el control de la situación. “No me emborracho fácilmente”, recalcó.

El robo de la billetera

Pero el relato no terminó con esta anécdota. Shirley Arica también hizo mención de un rumor que había circulado sobre la billetera de Cueva. Según comentó, una amiga suya estuvo en una reunión con un amigo de Cueva, quien le había contado que el futbolista había afirmado que ella le había robado su billetera.

Este rumor fue desmentido de manera rotunda por la modelo, quien dejó en claro que nunca había tenido la intención de robarle nada a Cueva y que la versión que él dio de los hechos era completamente falsa.

La versión de Cueva, según Arica, estaba distorsionada y había sido modificada para dar una imagen diferente de lo ocurrido. Sin embargo, ella no dudó en hablar con sinceridad sobre lo que sucedió esa noche y dar su versión de los hechos, que resultó ser muy distinta a la presentada por el futbolista.

En los minutos finales de la entrevista, Arica reafirmó que, después de ese episodio, nunca más volvió a hablar con Christian Cueva. La modelo aseguró que la experiencia con él fue “la gota que colmó el vaso” y que, desde entonces, sus caminos se separaron de forma definitiva. “Desde ahí nunca más hemos vuelto a hablar”, concluyó.

