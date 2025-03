Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro son captados juntos pese a que terminaron su corta relación. | Amor y Fuego.

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha sido objeto de constante atención en el mundo del espectáculo peruano. A pesar de haber anunciado su ruptura hace más de un mes, recientes apariciones públicas juntos han generado especulaciones sobre una posible reconciliación.

El 7 de febrero, tanto el exfutbolista como la modelo utilizaron sus cuentas de Instagram para comunicar el fin de su relación sentimental. Esta noticia sorprendió a muchos, dado que su romance había sido de corta duración. Sin embargo, desde entonces, la modelo ha sido vista en varias ocasiones en compañía del exjugador o de personas cercanas a él, lo que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación.

Uno de los encuentros más comentados ocurrió durante la grabación de un comercial protagonizado por Jefferson Farfán. Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron a Kanashiro en el set de filmación, observando atentamente el rodaje mientras el exfutbolista se preparaba para su escena. Estas imágenes, difundidas el 14 de marzo, avivaron las especulaciones sobre el retorno de su romance.

Xiomy Kanashiro estrenó su programa con indirecta a Jefferson Farfán. Composición Infobae Perú

Además, se ha informado que la modelo ha visitado la residencia de Farfán en más de una ocasión tras la ruptura. En una entrevista, la modelo aclaró que dichas visitas fueron para recoger algunas pertenencias y que su relación actual con el exfutbolista es de amistad. “Si me han visto en la camioneta fue porque fui a recoger unas cosas. Él y yo hemos quedado como amigos”, declaró.

A pesar de estas aclaraciones, los rumores no han cesado. Recientemente, durante una transmisión en vivo del programa ‘Ahora Qué’, Xiomy Kanashiro fue sorprendida con un ramo de rosas rojas enviado por un admirador secreto. Este gesto generó especulaciones sobre la identidad del remitente, aunque la modelo no confirmó ni negó que se tratara de Jefferson Farfán.

Por su parte, el exjugador de Alianza Lima ha compartido mensajes en sus redes sociales que algunos interpretan como indirectas relacionadas con su situación sentimental. En una de sus publicaciones, el exfutbolista escribió: “Mientras menos cuentes, mejor te va”, lo que fue visto por algunos seguidores como una referencia a su vida personal.

(Composición/Infobae Perú)

A pesar de las especulaciones, la conductora de Panamericana TV ha sido enfática al afirmar que no hay una reconciliación en puerta. En una entrevista reciente, declaró: “Hemos quedado como amigos. Le deseo lo mejor”.

La constante atención mediática y las especulaciones sobre su vida personal han llevado a Kanashiro a defender su postura en redes sociales. En una publicación, la modelo expresó su deseo de que se respete su privacidad y se eviten los rumores infundados.

Xiomy Kanashiro negó que Jefferson Farfán le haya puesto programa de TV

Durante una conferencia de prensa sobre su nuevo programa, Xiomy Kanashira se refirió a su ruptura con Jefferson Farfán. Además, la ahora conductora de televisión negó que el exfutbolista haya influido en su nueva oportunidad laboral, descartando rumores sobre un supuesto apoyo para posicionarla como figura principal en el magazine.

La modelo también aprovechó para responder a especulaciones sobre su pasada relación con la ‘Foquita’. Aseguró que en su momento circularon versiones erróneas y dejó entrever que en el futuro se conocerá quién realmente no quiso oficializar el romance. “Le deseo lo mejor, pero quiero aclarar que estoy aquí por mí. Vi comentarios que decían que incluso me habían comprado un canal, pero nada de eso. He leído que el que no quería oficializar era él, y en algún momento se sabrá la verdad”, expresó.