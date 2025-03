Suspenden clases en colegios de Ucayali y Puno debido a lluvias e inundaciones: autoridades evalúan nuevas fechas de inicio

El conmovedor comunicado de Armonía 10 por la muerte de Paul Flores: “Que esto no quede impune” La orquesta lamentó la pérdida de uno de sus integrantes y reveló que el músico murió en un atentado que sufrieron como agrupación.

Alianza para el Progreso se pronuncia tras atentado a Armonía 10, pero no pide la renuncia de Juan José Santiváñez La bancada del partido político liderado por César Acuña no firmó la moción de censura contra el ministro del Interior. Su comunicado remarcó que “los peruanos ya nos cansamos de que las autoridades no cumplan con sus responsabilidades”, omitiendo el hecho de que como partido político son parte de la autoridad