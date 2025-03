Pescador que sobrevivió 95 días en altamar llegó a Perú: “No quería morir”

El pescador rescatado luego de 95 días en altamar espera llegar a su tierra natal para saludar a su familia. (Fuente: América)

El pescador peruano Máximo Napa Castro se reencontró con su familia luego de ser reportado como desaparecido durante 95 días. El hombre de 61 años zarpó el 7 de diciembre de 2024 desde el puerto de San Juan de Marcona, en la región Ica, pero el 18 de diciembre no se supo nada de su paradero.

Sus seres queridos nunca se cansaron de buscarlo y solicitar a las autoridades de continuar con las gestiones. El reencuentro con su hermano marcó un emotivo momento a su llegada al puerto de Paita, en la región Piura, por lo que agradeció a todas las personas que oraron por él.

En declaraciones a la prensa, el pescador narró cómo logró mantenerse con vida durante su prolongada estadía en altamar. Napa Castro explicó que, ante la falta de alimentos, recurrió a consumir insectos para sobrevivir.

“Gracias Dios mío por darme a oportunidad. 15 días estaba sin comer. Me comí un pájaro, tortuga y todo para sobrevivir. No quería perder a mi familia. No quería morir”, señaló al pisar suelo piurano.

Pescador narra cómo sobrevivió en el altamar| Latina Noticias

Luego fue trasladado a un centro médico para ser atendido ante la falta de hidratación. A su salida, manifestó que quisiera regresar rápido a casa para volver a ver a sus hijos, pero en especial, a su madre.

“Pensé en mi madre e hijos. [...] cuando quería me mandaba lluvia”, agregó a América Noticias.

El rescate del pescador

Máximo Napa fue encontrado en estado crítico el pasado miércoles 12 de marzo por una embarcación pesquera ecuatoriana, a unas 680 millas de la costa de Ecuador. El hombre había pasado 15 días sin acceso a agua potable ni alimentos, dependiendo únicamente de la lluvia y de su ingenio para mantenerse con vida.

De acuerdo con el relato del propio Napa, su travesía comenzó con provisiones suficientes para unos días, pero al agotarse estas, se enfrentó a una dura prueba de resistencia. Durante los últimos 20 días antes de ser rescatado, el pescador recurrió a recolectar agua de lluvia para hidratarse y utilizó la madera de su bote para cocinar lo poco que podía preparar.

Según detalló el medio, Napa aseguró que su estado era tan crítico que no habría sobrevivido un día más si no hubiera sido auxiliado.

El relato del pescador peruano que fue encontrado en el mar de Ecuador tras su naufragio de 95 días.

La familia de Máximo Napa destacó que el recuerdo de sus seres queridos fue un factor crucial para que el pescador lograra superar esta experiencia. Según su hija Inés, su padre se aferró a la esperanza de volver a ver a su familia, lo que le dio fuerzas para resistir las duras condiciones del mar. “Dice que su apoyo fue su familia, acordarse de mi abuela”, mencionó.

“Gracias a los hermanos ecuatorianos que rescataron mi papá. Es una historia increíble. Ha pasado muchas cosas en el mar que solo nos ha contado una parte. Mi papá dice que se estaba rindiendo porque ya no le daba las fuerzas. Mi papá se ha arrodillado cuando vio que el piloto lo vio”, narró su hija.

En las próximas horas estará llegando a Lima para dirigirse a Ica, donde se reencontrará con su mamá y sus hijos.

