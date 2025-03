Magdyel Ugaz se sincera sobre su lucha contra la endometriosis: “Enfrento un dolor físico intenso”

Magdyel Ugaz habla sobre la difícil situación que vive a raíz de delicada enfermedad. | YouTube.

Magdyel Ugaz, una de las actrices más queridas de la televisión peruana, ha vuelto a llamar la atención del público, esta vez no por su trabajo en la serie ‘Al fondo hay sitio’, sino por su testimonio sobre la endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta a millones de mujeres en el mundo.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió un mensaje reflexivo y conmovedor sobre cómo ha aprendido a convivir con esta condición y los desafíos que enfrenta día a día. Con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, Magdyel Ugaz publicó en su cuenta de Instagram un extenso mensaje en el que habló con total sinceridad sobre su enfermedad.

“Hoy te escribo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarte que, aunque en muchas ocasiones me asustas, he aprendido a reconocer que no eres mi enemiga”, expresó, en referencia a su diagnóstico. La actriz destacó que, pese al dolor y las dificultades, ha encontrado en esta enfermedad una oportunidad para fortalecer su resiliencia.

“Sé y entiendo que has venido a mostrarme mi poder, ese que en momentos dudé que tuviera, pero que hoy, con cada prueba y desafío que me presentas, se hace cada vez más evidente”, agregó.

Magdyel Ugaz se sincera y habla sobre su lucha contra la endometriosis.

Además, hizo un llamado a la visibilización de esta afección que muchas veces es ignorada o mal diagnosticada. “He decidido hablar de ti con amor, sin pesimismo, para visibilizar una realidad que necesita ser comprendida y atendida. Al hacerlo, confío en que más especialistas se unirán a este camino y que el sistema de salud atenderá de la manera que se merece para cuidar a las mujeres”, subrayó.

Magdyel Ugaz revela los síntomas que tiene por la endometriosis

La endometriosis es una enfermedad que no solo se manifiesta con síntomas físicos como dolores intensos y fatiga, sino que también representa un desafío económico para quienes la padecen. Ugaz resaltó este aspecto en su publicación: “No solo enfrento un dolor físico intenso, sino también un desafío económico, y es vital que se hable abiertamente de ello para impulsar el cambio”.

Su testimonio estuvo acompañado de imágenes en las que se la ve en una clínica y junto a su pareja, quien ha sido un apoyo fundamental en su proceso. También aprovechó para agradecer a los grupos de apoyo y profesionales de la salud que la han acompañado en su tratamiento.

“Me he encontrado preguntándome: ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Y de repente aparecen ángeles como mi doctor y mis endohermanas de @endometriosisperu y @endotribu.pe”, mencionó, reconociendo la importancia del acompañamiento en estos momentos difíciles.

En una entrevista previa, la actriz de 40 años reveló que su enfermedad le ha obligado a replantearse temas trascendentales en su vida, como la maternidad. Explicó que, debido a la adenomiosis, una condición asociada a la endometriosis, podría necesitar una histerectomía en el futuro. “Esta enfermedad me ha puesto la pregunta bastante clara, porque con mi adenomiosis, en algún punto quizás me van a tener que retirar el útero”, comentó.

Estas declaraciones reflejan un proceso de introspección y adaptación a nuevas realidades. “Estoy en un punto de mi vida donde debo decidir si quiero ser madre. La enfermedad me ha obligado a escucharme y reflexionar sobre algo que antes no hacía”, señaló en una conversación para el podcast Dolce Placard.

El sueño de la maternidad y la decisión de adoptar

A pesar de los obstáculos que la endometriosis ha puesto en su camino, Magdyel Ugaz no ha renunciado a su deseo de formar una familia. En noviembre del año pasado, anunció que había tomado la decisión de adoptar. “La vida me ha mostrado diferentes caminos y he decidido abrir mi corazón a la adopción”, declaró en ese momento, dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa.

La actriz destacó que la maternidad no siempre llega de la manera convencional y que, aunque ha enfrentado desafíos médicos, su deseo de ser madre sigue intacto. Su testimonio ha inspirado a muchas mujeres que atraviesan situaciones similares, mostrándoles que existen diferentes formas de construir una familia.

Además de compartir su experiencia, Magdyel Ugaz ha demostrado un fuerte compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres que padecen endometriosis. Se ha sumado a iniciativas que buscan que el Estado reconozca esta enfermedad y brinde una mejor atención médica a las afectadas.

La actriz ha sido una voz activa en la promoción de la Ley N° 4586, que busca garantizar el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados para las más de 2 millones de mujeres peruanas que padecen esta condición.