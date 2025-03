Christian Cueva y Pamela Franco lanzan canción pese a chats amorosos entre el futbolista y Marisol.

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan canción pese a chats amorosos de futbolista con Marisol. ATV: 'Magaly TV: La Firme'

Christian Cueva y Pamela Franco estarían por lanzar una nueva canción y parece que les importaría muy poco los recientes chats que la cantante Marisol ha hecho público, en los cuales se puede leer coqueteos entre ella y el futbolista.

En un adelanto del programa ‘Magaly TV La Firme’, se puede ver imágenes de lo que sería el videoclip del nuevo tema de la cantante chimbotana. Además, se puede observar a Pamela Franco besando a Christian Cueva, lo que ha generado una oleada de comentarios y reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

Este lanzamiento llega en medio de la tensión generada por las conversaciones privadas entre Cueva y Marisol, que fueron reveladas recientemente.

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan nuevo tema pese a polémica

Pamela Franco y Christian Cueva continúan siendo el centro de atención, y parece que han decidido aprovechar la controversia a su favor lanzando una canción con una letra cargada de significado.

La letra de la canción habla de un amor oculto y las críticas sociales que enfrenta una pareja en el ojo público. “Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen y hasta me maldicen por darte mi amor”, canta Franco, aludiendo al amor que comparte con Cueva en medio de los juicios y rumores que han surgido debido a sus pasadas relaciones.

La escena del beso y las letras de la canción parecen aludir a las dificultades que ambos enfrentan en su relación, alimentadas por los comentarios y chismes en los medios. Sin embargo, la controversia también tiene raíces en los recientes escándalos que involucraron al futbolista y a la cantante Marisol, quien rompió su silencio tras ser mencionada por Pamela López, esposa de Cueva, en el programa El Valor de la Verdad.

Marisol revela los chats con Christian Cueva

Marisol, conocida como la “Faraona de la Cumbia”, ha decidido compartir con el público los chats que mantuvo con Christian Cueva durante el 2022. La cantante reveló que sus primeros contactos fueron virtuales, comenzando con mensajes de admiración por parte del futbolista. En ese momento, Cueva estaba jugando en el extranjero, lo que dificultaba la comunicación frecuente, aunque en ocasiones intentaron coordinar un encuentro en persona. Sin embargo, los intentos de Marisol por mantener el contacto fueron frustrados cuando Cueva dejaba de contestar sus mensajes cuando estaba en Perú.

“Te lo digo con todo respeto, no quiero acostumbrarme a hablar contigo porque cada vez que vienes a Perú desapareces y nunca me hablas ni me llamas”, le decía Marisol a Cueva, quien respondía con promesas de contactarla más tarde, pero no cumplía. A pesar de los inconvenientes, la cantante de cumbia continuó respondiendo sus mensajes, hasta que finalmente se conocieron en persona.

Marisol y el romántico mensaje que le envió a Christian Cueva: “Yo hubiera luchado para hacerte feliz”. | Amor y Fuego.

Marisol y sus mensajes de amor

Una vez que se conocieron en persona, la comunicación entre Marisol y Cueva se hizo más cercana. El futbolista, según Marisol, le confesó que tenía planeado separarse de su esposa, Pamela López, en diciembre. Sin embargo, la cantante le dejó claro que, a pesar de sus sentimientos, respetaba la familia de Cueva.

“Cris, yo te quiero mucho. Si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiera luchado por hacerte feliz, pero no fue así. Siempre quise tu amistad, porque yo respeto los hogares”, le dijo Marisol a Cueva.

La líder de ‘La magia del Norte’ dejó en claro que no podía estar con él debido a su respeto por la familia que Cueva tenía en ese momento. Sin embargo, su relación con el futbolista no terminó sin antes compartir sentimientos profundos. A pesar de su cariño, Marisol supo reconocer los límites y entendió que sus caminos no podían cruzarse por respeto a su vida familiar.

Marisol y Christian Cueva se compartían cariñosos mensajes. (Foto: Captura de Willax TV)