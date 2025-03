Christian Cueva sale a respaldar a Pamela Franco y hace mea culpa: “El único culpable soy yo”

Christian Cueva sale a respaldar a Pamela Franco y hace me culpa: "El culpable soy yo". YouTube: TVMOS

Christian Cueva expresó su descontento por las recientes declaraciones de Pamela López, madre de sus tres hijos, durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’ del pasado domingo 9 de marzo. El futbolista del Club Cienciano rompió su silencio en el podcast ‘Doble Sentido’, que es conducido por su actual pareja, Pamela Franco.

A través de este medio, el popular ‘Aladino’ aclaró sus puntos de vista sobre la intervención de su aún esposa en el programa de televisión. En primer momento, Christian Cueva consideró inapropiado que Pamela López hablara sobre su vida privada en televisión nacional, especialmente porque la mayoría de las preguntas que se le hicieron en ‘EVDLV’ involucraban a él de manera directa.

Desde su perspectiva, esas interrogantes no eran de índole personal, sino que buscaban más bien profundizar en detalles de su vida privada, sin respetar su espacio personal ni el de su familia. “No son preguntas que se le hacen a una persona que viene a contar su versión, son más bien dirigidas a mi vida y eso no lo considero correcto”, manifestó el jugador, visiblemente molesto por la situación.

Cueva saca la cara por Pamela Franco

En medio de la polémica, Cueva quiso aclarar que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a Pamela Franco, su actual pareja. Según sus palabras, no tiene miedo de salir públicamente a respaldar a Franco, pues considera que no tiene ninguna culpa en el conflicto mediático que ha involucrado a su familia.

“La culpable soy yo, cualquier cosa que haya pasado es responsabilidad mía. Ni mis hijos, ni ella, ni mis padres, ni la hija de la madre de mis hijos son responsables de esto. Todo lo que está pasando es conmigo, y lo tengo que asumir”, comentó el futbolista.

El futbolista trujillano aprovechó la ocasión para subrayar que está tranquilo y feliz en su relación actual, resaltando que la única razón por la que está dispuesto a hablar es para demostrar que está en paz con la decisión que ha tomado. “Lo único que puedo decir es que estoy feliz y junto a ella porque quiero serlo. En algún momento, Dios va a poner todo en orden”, añadió, transmitiendo serenidad y esperanza en medio del torbellino mediático.

Christian Cueva sale a respaldar a Pamela Franco y hace mea culpa. YouTube: TVMOS+

Las versiones enfrentadas sobre su vida privada

A lo largo de la conversación en ‘Doble Sentido’, el futbolista comentó que las declaraciones de su aún esposa son solo versiones de los hechos, y no necesariamente representan la verdad absoluta de lo ocurrido.

“Cada uno tiene su verdad. Para mí, estas son versiones más que nada. Yo me siento tranquilo y por eso estoy aquí, acompañando a Pamela. La vida continúa. Si hay cosas que resolver, lo haré internamente, como siempre lo he hecho. Las verdades en este mundo ya no existen, la gente puede creer lo que quiera. Yo soy una persona que si tengo que asumir algo, lo haré, siempre lo he hecho”, expresó el jugador, demostrando una actitud conciliadora a pesar de las acusaciones que se han vertido sobre su vida.

Cueva también reflexionó sobre las confesiones de Pamela López, cuestionando su veracidad. “Creo que las personas son inteligentes y se dan cuenta de las cosas. Nosotros ya hicimos un mea culpa y ya está”, expresó, dando a entender que ya han asumido sus errores y no ven necesario seguir discutiendo el asunto públicamente.

Christian Cueva responde si Pamela López le fue infiel | TVMOS

Cueva a López: “Déjame vivir mi vida”

Finalmente, Cueva hizo un llamado claro y directo a Pamela López y a la prensa peruana. Le pidió a la madre de sus hijos que dejara de hablar públicamente sobre su vida privada, pidiendo que la situación llegara a su fin. “Solo le pido que hasta acá nomás. Lo mismo al Perú y a la prensa: déjenme vivir mi vida”, concluyó con firmeza.

El futbolista subrayó que, a pesar de los rumores y las especulaciones que circulan, su intención es seguir adelante con su vida personal y profesional, buscando tranquilidad para él y para su familia. Cueva cerró su intervención con la esperanza de que este episodio mediático llegue a su fin, y que finalmente pueda vivir en paz junto a las personas que más quiere.

Christian Cueva