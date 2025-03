¿Kenji Fujimori, presidente 2026? “Para mí no es una opción”, sentencia Martha Chávez

Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, actualmente conduce un pódcast en redes sociales.

Kenji Fujimori “no es la persona adecuada” para ser el candidato presidencial de Fuerza Popular en las elecciones presidenciales 2026, en caso su hermana Keiko no concrete su candidatura, afirmó el martes (11.03.2025) Martha Chávez, abogada y expresidenta del Congreso.

“Para mí, en lo personal, Kenji no es una posibilidad. Primero, no me parece que él quiera participar en política, lo ha dicho y eso hay que respetarlo... Es un muchacho muy correcto, muy trabajador, pero para mí no es una opción”, agregó en entrevista con RPP.

En ese sentido, Chávez reafirmó su apoyo a Keiko Fujimori como la mejor opción del partido, destacando su conocimiento del país y su amplia experiencia.

Keiko Fujimori podrá ser acusada por el lavado de activos si el Ministerio Público subsana señalamientos del Poder Judicial. (Foto: Independent)

“Es la persona que mejor conoce el Perú, es la persona que mejor ha recorrido el país”, subrayó, recordando que en la segunda vuelta electoral de 2006, Keiko ya había recorrido más lugares que muchos otros políticos.

“Esto le ha dado una perspectiva única y valiosa sobre las diversas problemáticas del Perú, desde la costa hasta las zonas rurales más alejadas”, agregó la figura fujimorista.

Sobre el futuro de Fuerza Popular, Chávez aseguró que el partido podría ir solo a las elecciones de 2026, aunque no descartó la posibilidad de llegar a acuerdos con otros candidatos, tal como ocurrió en las elecciones municipales de Lima, donde Fuerza Popular apoyó a Rafael López Aliaga.

Martha Chávez hizo historia al ser la primera mujer en presidir el Congreso de la República en 1995. Su carrera política ha estado marcada por un firme apoyo a Fujimori. (Andina)

Por otro lado, enfatizó la necesidad de liderazgos sólidos dentro de los partidos políticos. Según la excongresista, un candidato presidencial debe haber fundado su propio partido o, al menos, tener una década de militancia en uno.

En cuanto al gobierno de Dina Boluarte, Chávez expresó su crítica hacia la gestión de la presidenta, señalando que Boluarte formó parte del gobierno de Pedro Castillo, tanto como ministra como vicepresidenta. “Ella fue ministra, fue vicepresidenta, fue parte del gobierno del señor Castillo, y eso es algo que debe cuestionarse”, sostuvo, sugiriendo que la presidenta debería ser más cuidadosa en su desempeño dada la crisis política actual.

Además, la excongresista reafirmó sus sospechas sobre un posible fraude electoral en las elecciones de 2021, especialmente en los resultados de la segunda vuelta, donde algunos distritos no reportaron votos para Keiko Fujimori, lo que ella considera un indicio de fraude. “Yo creo que sí se va a hallar [pruebas de fraude] si se realiza un muestreo” apuntó.

Keiko Fujimori: “Ganamos, pero nos robaron los votos”

El pasado 9 de marzo, durante la celebración del 15.º aniversario de Fuerza Popular, Keiko Fujimori volvió a insistir en que fue víctima de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021, donde Pedro Castillo resultó vencedor.

Durante su intervención, la líder de Fuerza Popular afirmó: “A pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. No importa, mi compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos”, sin aportar pruebas adicionales para respaldar sus acusaciones.

Titular del JNE se refirió a las elecciones del 2021, que dieron por perdedora a Keiko Fujimori. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Como se recuerda, las acusaciones de Keiko Fujimori sobre un fraude electoral en las elecciones de 2021 fueron un tema central desde la segunda vuelta electoral. Fujimori sostuvo que hubo falsificación de firmas y alteración de actas para favorecer a Castillo, lo que impulsó una serie de movilizaciones y revisiones por parte de Fuerza Popular. El partido solicitó impugnaciones y apelaciones, un proceso que demandó un significativo desembolso de dinero, estimado en más de 1,2 millones de soles (aproximadamente 320.000 dólares).

En su evento de aniversario, Fujimori dijo también que ha enfrentado dificultades a lo largo de su carrera política, incluyendo los ataques relacionados con su vínculo familiar con el expresidente Alberto Fujimori, y mencionó que “soy hija de Alberto Fujimori y con esas medallas, injustamente me llevaron a prisión”.

Aunque no abordó directamente su posible candidatura para 2026, la pregunta sobre su futuro político sigue siendo un tema candente. En las últimas elecciones presidenciales, Fujimori fue derrotada por Pedro Castillo, repitiendo su historial de pérdidas en 2011 y 2016. A pesar de su derrota, su figura sigue siendo una de las más polarizantes del país.