Mujer acude a la comisaría para denunciar violencia y se encuentra con su agresor, un policía: “Te pegué pero no te iba a matar”

En redes sociales circula un video que ha causado indignación en los usuarios. Se trata de una mujer que grabó el instante en que su agresor, un agente de la Policía Nacional (PNP) intenta evitar, con manipulación, que lo denuncie en la comisaría Laderas de Villa donde este trabaja. El hecho ocurrió en el distrito limeño de Villa El Salvador.

De acuerdo a la información, la víctima se presentó en la dependencia policial para denunciar a su agresor por violencia física, pero fue impedida por el suboficial de la PNP identificado como R. Sánchez C. La víctima logró grabar el instante en que el oficial admitió haberla golpeado y trató de convencerla de que no lo denunciara.

En la grabación titulada, el agente no solo reconoce haberla golpeado en varias ocasiones, sino que trata de restar importancia a su agresión con una frase inapropiada: “Te pegué mucho, sí, pero no te iba a matar. Tampoco soy así, tampoco soy un asesino”.

Intento de manipulación

Un policía que violentó a su pareja impidió que esta denunciara en el hecho en la comisaría de Villa El Salvador | Foto captura: TikTok

El video también muestra cómo el suboficial intentó influir en la víctima para que no continuara con su denuncia. En el material audiovisual se le escucha decirle: “Ya no lo voy a hacer. Vamos a entrar (a la comisaría) y te vas a sentar. Me van a decir: ‘¿Tienes alguna relación?’. No tengo nada, no me ha pegado”, tratando de obligarla a negar la agresión ante sus colegas.

En otro momento del video, el suboficial le pide a la víctima que considere su futuro. “Mírame, piensa en mí”, le dice el agresor, a lo que ella responde: “¿Tú pensaste en mí?”. Él replica: “Sí pienso en ti, si no, no estaría contigo”. La víctima, nuevamente molesta, le responde: “Casi me matas”, y él contesta: “Eso ya pasó y no se va a repetir”.

Hasta el momento, se desconoce si la mujer logró presentar la denuncia en la comisaría de Laderas de Villa o si recibió algún tipo de apoyo de otras autoridades. Tampoco se ha informado sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias contra el suboficial involucrado en el incidente.

Más del 50% de las mujeres peruanas han sido víctimas de violencia de género

Violencia contra la mujer: la impunidad en Perú y un Estado de espaldas| Clara Giraldo (Infobae Perú)

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres representan el 50.4% de la población peruana, superando ligeramente a los hombres, que constituyen el 49.6%. De la población femenina, el 23.3% tiene menos de 15 años, el 51.7% está en el rango de 15 a 49 años, el 10.4% tiene entre 50 y 59 años, y el 14.5% son adultas mayores de 60 años o más. La edad promedio de las mujeres peruanas es actualmente de 34 años, seis más que hace 20 años.

Un informe publicado en 2024 por el INEI reveló que el 53.8% de las mujeres peruanas dijo haber sido víctima de abusos por parte de su pareja. Del total, el 49.3% sufrió violencia psicológica, el 27.2% violencia física y el 6.5% violencia sexual. El estudio también destaca que las mujeres de origen étnico blanco reportaron mayor violencia psicológica, mientras que las mujeres nativas sufrieron más violencia física y sexual. Además, aquellas que aprendieron una lengua nativa en su infancia presentaron mayores índices de violencia física y sexual en los últimos 12 meses.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular, recuerda que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.