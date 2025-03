Christian Cueva responde a Pamela López tras su participación en ‘EVDLV’: “Déjame vivir mi vida”

Christian Cueva se pronunció tras las revelaciones de Pamela López | TVMOS

Christian Cueva rompió su silencio en el podcast ‘Doble Sentido’, conducido por su pareja Pamela Franco, tras la participación de su aún esposa, Pamela López, en el programa ‘El Valor de la Verdad’. En su intervención, el futbolista peruano ofreció su versión sobre los recientes escándalos mediáticos, las infidelidades que se le atribuyen y el difícil proceso que atraviesa en su vida personal.

El deportista inició su intervención agradeciendo la oportunidad de estar en el podcast y reafirmando su apoyo a Pamela Franco, su actual pareja: “Buenas noches a todos, contentos de estar acá con ustedes, contigo mi amor, a tu lado, como siempre”, expresó. A continuación, Christian Cueva subrayó que las revelaciones de Pamela López sobre su vida privada son solo versiones y no reflejan necesariamente la verdad de lo sucedido.

“Para mí, cada uno tiene su verdad, creo que son versiones más que nada. Yo me siento tranquilo, por eso estoy aquí acompañando a Pamela. La vida continúa. Si hay cosas que resolver, lo haré internamente como siempre lo he hecho. Las verdades en este mundo ya no existen, la gente puede creer lo que quiera. Yo soy una persona que si tengo que asumir algo, lo asumiré, lo he hecho toda mi vida. Mis errores y mis aciertos, como los de la persona que estamos hablando, ya se aceptaron y quedó ahí”, manifestó.

Christian Cueva defiende su versión de los hechos y reitera su apoyo a Pamela Franco.

Además, Christian Cueva recordó a su expareja la importancia de considerar el bienestar de los niños involucrados en la situación, incluyendo a la hija de Pamela Franco. “Hay niños de por medio. Las personas debemos pensar más allá del lado mediático. Creo que hay que parar esto. Si se ponen a pensar, estamos yendo contra la salud de las personas”, expresó.

Por otro lado, Christian Cueva hizo un llamado a la reflexión, cuestionando las confesiones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’: “Creo que las personas son inteligentes y se dan cuenta de las cosas, nosotros ya hicimos un mea culpa y ya está”. Con estas declaraciones, el futbolista dejó en claro que, aunque está dispuesto a asumir sus responsabilidades, considera que el tema ya ha sido suficientemente discutido.

Finalmente, el jugador del Club Cienciano envió un mensaje directo a Pamela López, madre de sus tres hijos: “Solo le pido que hasta acá nomás. Lo mismo al Perú y a la prensa: déjenme vivir mi vida”.

Christian Cueva reflexiona sobre las declaraciones de Pamela López y pide mayor consideración por los niños.

Pamela Franco habla sobre supuesta pérdida

Pamela Franco se mostró visiblemente molesta con Janet Barboza tras escuchar las declaraciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, donde aseguró que la presentadora de ‘América Hoy’ le contó que la cantante de cumbia había perdido un bebé de Christian Cueva. En el podcast, la artista calificó esas afirmaciones como “totalmente falsas”.

“Hubo una pregunta súper fuerte hacia mi persona, y la mencionan a la señora Janet Barboza, que no he visto su programa, si ha respondido… Tú a mí me cuentas algo que es un chisme y me voy a sentar en un sitio y decirlo. ¿Eso es el valor de la verdad? Exponer a nivel nacional sin pruebas y solamente porque me contaron”, comentó Franco, visiblemente molesta por la situación.

Pamela Franco arremetió contra Janet Barboza por decir que perdió hijo de Christian Cueva.

Uno de los puntos que más la irritó fue la mención de Barboza sobre un supuesto regalo de una casa y un carro por parte de Christian Cueva, algo que Franco negó rotundamente. “Que me lo demuestre”, afirmó, exigiendo pruebas de esas afirmaciones. Además, lamentó que rumores pudieran afectar su imagen y destacó el daño que este tipo de situaciones causa cuando no se respaldan con hechos verificables.

¿Qué respondió Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’?

Pamela López durante su participación en 'El Valor de la Verdad' | Panamericana TV

1. ¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras dabas a luz?

Sí (Verdad)

2. ¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera?

Sí (Verdad)

3. ¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco?

No (Verdad)

4. ¿Metía Christian Cueva a Pamela Franco en las concentraciones?

Sí (Verdad)

5. ¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo con Christian Cueva?

Sí (Verdad)

6. ¿Te agredió Christian Cueva varias veces?

Sí (Verdad)

7. ¿Te insinuó Cueva que abortes?

Sí (Verdad)

8. ¿Tenía Cueva varios chips de celulares en su maleta?

Sí (Verdad)

9. ¿Fue le famoso Yape a la otra Pamela para comprar chelas?

Sí (Verdad)

10. ¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug?

Sí (Verdad)

11. ¿Le pidió la hija de Melissa Klug a Cueva ser su pareja de promoción?

Sí (Verdad)

12. ¿Asistía Cueva a iglesia cristiana para obtener tu perdón?

Sí (Verdad)

13. ¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Franco?

Sí (Verdad)

14. ¿Te describió Christian Domínguez todas las casas de Cueva?

Sí (Verdad)

15. ¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas?

Sí (Verdad)

16. ¿Afanó Cueva a Marisol?

Sí (Verdad)

17. ¿Amenazó Cueva a Marisol con mostrar sus conversaciones?

Sí (Verdad)

18. ¿Terminaste con tu enamorado por Christian Cueva?

Sí (Verdad)

19. ¿Te contó Cueva que Cris Soifer le sacaba plata?

Sí (Verdad)

20. ¿Es Cueva el amor de tu vida?

Tocan el botón rojo

*¿Amas a Christian Cueva?

No (Verdad)