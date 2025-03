FAP denunció al congresista Edgar Tello por presunto patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido del cargo y usurpación agravada

Congresista es acusado de distintos delitos por la FAP. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Edgar Tello, parlamentario amonestado por 60 días sin goce de haber, enfrenta una nueva denuncia. La Fuerza Aérea del Perú lo acusó de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido del cargo y usurpación agravada por participar del desalojo de un terreno cercado y vigilado por la institución, ubicado en Lurín, reveló Punto Final.

De acuerdo al dominical, el legislador fue grabado por militares el pasado 16 de noviembre a la altura del centro de recreación para técnicos, suboficiales y empleados civiles. Pero no estaba solo. También se encontraba el exministro del Interior Mariano González, convocado por el presidente de la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos, Jahn Toledo Palomino, quien tiene un litigio con la FAP por la propiedad del terrero de 178 mil metros cuadrados, en la playa de Mamacona.

Esta aparición motivó la denuncia por parte de la FAP, la cual alega que ingresaron sin ninguna orden judicial y cortaron con cizalla los alambres del resguardo. Además, que retiraron los palos de madera que definían el perímetro de la propiedad.

¿Qué hacía el congresista y exministro en el lugar?

Consultado por el programa, Toledo Palomino mencionó que es el propietario del terreno y que solicitó la presencia del parlamentario a través de un documento a su despacho, en mérito a su función congresal de fiscalización para actuar en un caso de desalojo; mientras que al extitular de Defensa lo calificó de amigo.

En respuesta, el exmiembro del gabinete ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, quien también fue denunciado por la FAP, pero solo por el presunto delito de usurpación, aseguró que acudió al llamado de Toledo, pero que todo se trata de un tema técnico que debe resolverse por la entidad competente. Por su parte, el congresista visiblemente incómodo aseguró que atiende “a todas las personas que vienen a mi despacho a solicitar una gestión”.

“No sé qué cosas tienes con el señor Toledo… ¿Tienes algún complejo o qué cosa tienes? Mi despacho es de puertas abiertas… recibo a ciudadanos que vienen a hacer gestiones e impulsar leyes y eso no es delito", declaró.

Al respecto, el exoficial del Congreso José Elice y el penalista Andy Carrión alertaron que el parlamentario no puede intervenir en esos casos. “El congresista puede recibir varios petitorios, pero no puede responder a todos, menos a este porque no le compete de acuerdo a su función… este caso le compete a un juez de paz", mencionó el abogado.

¿Por qué sancionaron a Edgar Tello?

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República sancionó en mayo al congresista Edgar Tello con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 60 días de su remuneración. La medida fue adoptada tras determinar que el legislador vulneró el Código de Ética Parlamentaria al aceptar una donación de dinero. Según informó la Agencia Andina, la sanción se enmarca en el artículo 36 del Reglamento del Código de Ética.

El caso se originó a partir de una solicitud de donación de 8.000 dólares realizada por Tello a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi. De acuerdo con lo expuesto en la comisión, presidida por el congresista Diego Bazán Calderón de Avanza País, el dinero estaba destinado a la compra de ollas, cocinas y otros utensilios para apoyar a las ollas comunes. Sin embargo, la recepción de esta donación fue considerada una infracción a los principios éticos que rigen la conducta de los parlamentarios.

Durante el proceso, también se acusó a Tello Montes de exigir aportes económicos provenientes de las remuneraciones y bonos de sus trabajadores, pero los miembros del grupo parlamentario indicaron que dicha denuncia no pudo ser corroborada. No obstante, el Poder Judicial dispuso otorgar una acción de amparo a Marie Silva, a quien el legislador retiró del cargo estando embarazada porque no aceptaba el recorte de su sueldo.

“Esta sentencia de la acción de amparo, me devuelve mis derechos y ratifica que fui discriminada, que fui hostigada, que fui acosada laboralmente por el congresista Edgar Tello”, afirmó en dicha entrevista con Punto Final.