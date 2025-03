Todo vehículo que transite en la madrugada será detenido por “sospechoso”, dispone jefe PNP de Piura

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, ha anunciado la implementación de patrullajes permanentes desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., con la participación de personal de la Unidad de Servicios Especiales (USE), el Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y el Escuadrón Verde.

El jefe policial explicó que los conductores que no puedan justificar su presencia en la vía durante este horario serán detenidos y llevados a la comisaría “para que demuestren qué hacen deambulando”, a pesar de que la región no se encuentra en estado de emergencia ni bajo toque de queda, según declaraciones recogidas este sábado por el portal local Noticias Piura 3.0.

“Estamos contando con otra estrategia más con relación a los patrullajes. Van a ser patrullajes a través de una central que vamos a inaugurar desde la próxima semana. (...) Vehículo que transite en la madrugada es un vehículo sospechoso para la Policía”, afirmó Farías. Además, hizo un llamado a los alcaldes para que acondicionen los depósitos de las comisarías, ya que, según indicó, suelen enfrentar dificultades logísticas.

El anuncio ha generado opiniones divididas, ya que muchos consideran que esta medida podría vulnerar la libertad de circulación de los ciudadanos. No obstante, las autoridades defienden la decisión como parte de una estrategia destinada a mejorar la seguridad, particularmente en la lucha contra la delincuencia.

“En todas las jurisdicciones estamos haciendo operativos conjuntos. (...) Los vehículos tienen que patrullar y hacer operativos en cantinas. En Piura (ciudad) tenemos control de moteros y en las zonas rurales tenemos que hacer más presencia policial conjuntamente con juntas vecinales y organizaciones de base. La seguridad no solo es de la PNP, sino de todos: tenientes gobernadores, subprefectos, alcaldes y alcaldesas”, explicó previamente en una rueda de prensa sobre un caso de violación a una menor, en el cual fueron detenidos tres músicos.

Farías, quien el año pasado dispuso cambiar a más de 2 mil policías por baja productividad, advirtió que la PNP intervendrá de inmediato los vehículos involucrados en piques ilegales, las carreras de velocidad no autorizadas que han crecido en la región.

“Le pedimos al alcalde que a ese vehículo (intervenido) le ponga la multa más grave posible para que no pueda sacar ese vehículo. Y si quieren seguir transitando, se atenderán a las consecuencias”, afirmó.

Criminalidad en cifras

Piura ha registrado 26 homicidios en lo que va del año, según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) citados por el diario Correo. La cifra ubica a la región en el cuarto lugar del país, después de Lima, La Libertad y Callao. Para el coronel en retiro Alfonso Llanos, exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), el panorama refleja que las autoridades y la Policía no están preparadas.

Un policía antidrogas fue condenado a cinco años de prisión por solicitar un soborno de S/1,000 con el fin de alterar pruebas.

“Nunca ha existido en Piura ni en la región este tipo de ferocidad, nunca. A este hecho tenemos que decir que lamentablemente las autoridades nacionales, regionales y locales no están preparadas para enfrentar esta situación (...) No hemos escuchado “estrategias” de inteligencia criminal. Los efectivos no están actualizados en especialización y capacitación en investigación criminal”, declaró al diario.

Consideró que la violencia aumentará con la ejecución de grandes obras públicas, como la avenida Sullana y el centro de Piura. “No estamos en un penal donde se agarran a balazos, están en la tranquilidad de una ciudad (...) La Policía no está haciendo su mayor esfuerzo. No hay una estrategia ni concordancia a nivel nacional. No está capacitada para investigar el crimen organizado ni la situación actual”, precisó.