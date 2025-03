Susana Alvarado sufre fuerte caída del escenario durante concierto de ‘Corazón Serrano’ y asusta a fans

Susana Alvarado se cayó del escenario. Tiktok José Pastor

Susana Alvarado se encontraba brindando uno de sus tantos conciertos junto a sus compañeras de Corazón Serrano. Sin embargo, tuvo una mala pisada y terminó cayéndose en la tarima delante de todo su público.

Esto ocurrió cuando Milagros Díaz cantaba Díganle y las demás integrantes bailaba la coreografía. De pronto, Susana Alvarado cayó al piso. La reacción del público fue inmediata. “Ay, se cayó”, se le escucha decir a uno de los fans en el video que compartió el tiktoker José Pastor. Las integrantes del grupo se apresuraron en levantarla.

Notoriamente adolorida, Susana Alvarado siguió bailando. Mientras se tocaba la barbilla no podía dejar de reír, al parecer de vergüenza y por la misma situación que vivió delante de miles de personas. Afortunadamente, la cantante no sufrió lesiones graves y el hecho no pasó a mayores, la artista continuó el show con la alegría y carisma que la caracteriza. No obstante, sí logró a asustar a sus fans.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales coincidieron en que pudo pasarle a cualquiera. También hubo otros que bromearon con el tema. “Esta bailando en las nubes”, “Cosas del oficio, lo importante es pararse siempre y seguir”, “Paco le envió sus vibras”, “Como estas enamorada, andas en las nubes hermosa”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Milagros Díaz también se cayó

No es la primera que una integrante de Corazón Serrano se cae en el escenario. Hace unos días, sufrió la misma situación Milagros Díaz. En esta ocasión, el impacto fue tan fuerte que tuvo que abandonar el escenario.

El accidente pasó el sábado 22 de febrero, cuando Kiara Lozano interpretaba el tema ‘Mi corazón está llorándote’. Durante uno de los giros, Díaz perdió el equilibrio y cayó ante la mirada de los asistentes. En esta ocasión, Susana Alvarado y Lesly Águila acudieron a su auxilio.

Pese a que Milagros Díaz intentó reincorporarse, no pudo. Debido al fuerte impacto, tuvo que retirarse del escenario por algunos minutos, hasta lograr recuperarse por completo. El video fue compartido en las redes sociales, logrando causar revuelo entre los fans de la agrupación.

Periodista ecuatoriano le pregunta a Susana Alvarado por Paco Bazán en Ecuador

El paso de Corazón Serrano por Ecuador dejó momentos inesperados, y uno de ellos tuvo como protagonista a Susana Alvarado. Durante una conferencia de prensa en suelo ecuatoriano, la agrupación fue recibida con entusiasmo por los medios locales, quienes no solo destacaron su trayectoria musical, sino que también hicieron referencia a la vida personal de sus integrantes.

En medio de la conversación, un periodista ecuatoriano tomó la palabra para felicitar a la orquesta y, de manera sorpresiva, se dirigió a Susana Alvarado con una pregunta que desató risas entre los asistentes. “Tienen bastante hinchada en Ecuador, y para que vean que se va siguiendo trayectoria tras trayectoria de éxitos y también de la vida, por ejemplo a Susana, preguntarle si a esta gira lo trajo a Paco o no”, consultó el comunicador, dejando a la cantante visiblemente sorprendida.

Al escuchar la inesperada interrogante, Susana Alvarado reaccionó con una sonrisa y prefirió evitar profundizar en el tema. “Hasta acá llegó el chisme, qué graciosos”, respondió con buen humor, provocando más risas entre sus compañeras y los periodistas presentes. Luego, retomó el enfoque de la conversación y expresó su emoción por el recibimiento en Ecuador.

“Estamos felices no solo de venir el día de hoy (a la conferencia), sino también por la gira en Ecuador. También tenemos noticias de que volvemos en abril. Estamos muy gustosos, han habido varias colaboraciones con algunos ecuatorianos. Ha sido un éxito rotundo también, la gente de Perú corea las canciones”, comentó la cantante, agradeciendo el apoyo de sus seguidores ecuatorianos.

Periodista ecuatoriano le preguntó a Susana Alvarado por Paco Bazán.