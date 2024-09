Daniela Darcourt habla tras reacción de Belén Estévez a su relación con Waldir: “No me importa si te parece o no”

Luego de haber público su romance con Waldir Felipa, Daniela Darcourt se ha dejado ver muy enamorada del bailarín. Recientemente, la cantante conversó con ‘América Hoy’ y se refirió a su actual relación. Marcando distancia, mencionó que no puede ver el futuro, pero dejó en claro que está viviendo su presente muy contenta.

Además, lanzó un comentario que ha llamado la atención. Como se sabe, Felipa es expareja de Belén Estévez y cuando ella fue consultada por esta relación se mostró muy distante. En este contexto, Darcourt dejó en claro que no le importa lo que piense la gente.

“No soy adivina, ni tampoco soy una persona que vea desde el más allá y pueda decirte “van a ser 25 años de relación fructífera”, pero estoy en un momento de mi vida en el que realmente no me importa si te parece o no te parece, a ti y a todos. Mientras a mí me vaya bien, mientras yo me sienta bien y creo que se nota.”, mencionó en un inicio.

Por otro lado, expresó que le gusta mucho Waldir y que está orgullosa de él por todo lo que viene logrando profesionalmente. “Lo que más me gusta de él de que anda en su onda, en su trabajo, no jode a nadie, ni siquiera a m. Tiene su nombre bien ganado, su espacio bien merecido en el ámbito en el que él se desarrolla, estoy muy orgullosa de él tanto como amiga, como persona, como profesional, como pareja. Es un hombre increíble”, acotó.

Finalmente, mencionó que está en una etapa de su vida en la que solo piensa disfrutar. “Estoy en un momento de mi vida bastante diferente, creo que he madurado y he crecido mucho en todos los aspectos. Tiene el 90% de cosas que me gustan, así que vamos a ver como termina ese otro 10%”, finalizó.

Daniela y Waldir oficializaron su romance

El miércoles 11 de septiembre, Waldir Felipa sorprendió a sus seguidores al oficializar su relación con la cantante de salsa, Daniela. En una publicación emotiva en sus redes sociales, el bailarín expresó su amor con un mensaje que decía: “Pensaría que ya estabas en mi vida antes de que yo siquiera naciera, así estaba predestinado.” Acompañó el texto con un emoticono de corazón y una serie de fotos románticas.

Por su parte, Daniela también compartió un mensaje lleno de ternura en respuesta: “Desde el momento en que te vi, supe que viviría en tus ojos para siempre.” La artista aprovechó la oportunidad para revelar que su aniversario es el 8 de septiembre, añadiendo un toque personal a la celebración de su relación. Los seguidores de la pareja no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de felicitación y apoyo, celebrando el nuevo capítulo en la vida de ambos artistas.

El anuncio no solo emocionó a los fans, sino que también sorprendió a aquellos que recuerdan a Waldir como la expareja de Belén Estévez, la argentina que ha residido en Perú durante muchos años.

La peculiar reacción de Belén Estévez

Tras el reciente anuncio de la relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, el programa América Hoy se puso en contacto con Belén Estévez para obtener su reacción. La respuesta de la argentina fue sorprendentemente distante y evasiva. La bailarina, quien se encuentra enfocada en su negocio de pastelería, aseguró que no estaba al tanto de los detalles sobre el nuevo romance y que estaba completamente absorta en su trabajo.

“Estoy súper... Ando trabajando en la pastelería. No he visto nada de la tele, nada de la vida. Te agradezco un montón, en serio estoy full metida en lo mío. No me incomoda, no me incomoda nada (que me pregunten por él),” declaró, interrumpiendo abruptamente la conversación. Su actitud desinteresada y su respuesta breve han generado una variedad de interpretaciones entre los seguidores.

