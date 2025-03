Shirley Cherres se quiebra al revelar complicaciones en su cirugía de manga gástrica

Shirley Cherres atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras someterse a una cirugía de manga gástrica. Aunque el procedimiento tenía como objetivo mejorar su calidad de vida, ha experimentado complicaciones que han afectado gravemente su salud. Su situación se agravó luego de someterse a una endoscopia que le ha provocado constantes vómitos y un cuadro severo de acidez, obligándola a buscar atención médica de urgencia.

La exvedette confesó que, desde que se realizó la endoscopia hace cuatro días, no ha dejado de vomitar. “No puedo comer mucho, aparte de que no dejo de vomitar. Tengo mucha, mucha acidez y tomo agua y vomito”, declaró en una conversación con ‘Instarándula’. Este cuadro ha encendido las alarmas entre sus seguidores y en el ámbito médico, pues se trata de síntomas que pueden derivar en problemas mayores si no se atienden a tiempo.

Tras acudir al médico, se le realizó una radiografía abdominal que reveló que su estómago ha crecido ligeramente, una complicación inusual tras una cirugía de manga gástrica. Además, los especialistas le diagnosticaron hígado graso, un hallazgo que ha generado preocupación en la exmodelo, ya que podría significar un obstáculo en su proceso de recuperación y afectar su estado de salud a largo plazo.

Más allá de los problemas físicos, Shirley Cherres enfrenta esta situación en completa soledad. La exmodelo ha decidido no contarle a sus padres sobre su estado de salud para evitar preocuparlos, y ha confesado que mantiene una relación distante con su única hermana que reside en Perú. Según sus propias declaraciones, su vínculo familiar se ha deteriorado debido a diferencias personales, lo que la ha llevado a enfrentar este difícil momento sin un círculo de apoyo cercano.

“Estoy totalmente sola. Es verdad, creo que para nadie es fácil”, manifestó con tristeza. En el pasado, consideraba a su familia su “columna vertebral”, pero los conflictos han provocado una ruptura que la ha dejado sin el respaldo emocional que solía tener. La exmodelo también indicó que no se encuentra en una relación sentimental y ha optado por enfocarse únicamente en su recuperación.

A pesar de las dificultades, Shirley Cherres ha expresado su determinación por salir adelante. En sus redes sociales, ha compartido mensajes positivos y ha intentado mantenerse fuerte ante esta adversidad. Sin embargo, su caso ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo a través de mensajes de aliento y consejos para que busque ayuda profesional.

El caso de Shirley Cherres pone en evidencia los riesgos que pueden surgir tras una cirugía bariátrica, un procedimiento que, aunque efectivo para la pérdida de peso, puede traer consigo complicaciones inesperadas. Expertos en salud advierten que es fundamental contar con un monitoreo constante después de la operación para evitar problemas como los que ella enfrenta actualmente.

Mientras tanto, la exvedette continúa buscando soluciones médicas para mejorar su estado y recuperar su bienestar. A pesar de la falta de apoyo familiar, se ha mostrado determinada a enfrentar este proceso con fortaleza. Sus seguidores esperan que pronto logre superar esta difícil etapa y pueda recuperar su calidad de vida.