Melody Cortés desmiente a Samahara Lobatón, expone su recordada pelea con Bryan Torres y niega vínculo con Jefferson Farfán

La guerra entre Melody Cortés y Samahara Lobatón sigue escalando, y esta vez la expareja de Youna decidió responder con todo a las acusaciones de la hija de Melissa Klug en Magaly TV La Firme este 4 de marzo.

Melody, quien anteriormente fue considerada casi como una hermana por la exchica reality, desmintió rotundamente los señalamientos en su contra y dejó fuertes comentarios sobre su examiga. Luego de que Samahara la acusara de haberse relacionado con varios miembros de su familia, incluyendo a Jefferson Farfán, la joven de 24 años negó categóricamente estas afirmaciones.

“Todo lo que ha dicho es mentira. Yo nunca me metí con Farfán, ni siquiera lo conozco”, afirmó tajantemente desde Estados Unidos. Además, aprovechó para lanzar un dardo directo contra la hija de Klug: “Ella tiene una doble moral y una doble cara. Tiene suficiente con su miserable y falsa vida”.

Melody Cortes revela que pasó el día que Samahara Lobatón y Bryan Torres pelean en la calle

Pero la confrontación no quedó ahí. Melody se burló de la acusación sobre su supuesto vínculo con Jefferson Farfán y dijo que si tuviera la oportunidad de estar con un hombre poderoso, no elegiría al exfutbolista. “Si yo pudiera darme el lujo de escoger un hombre de alta gama, el menos indicado sería Farfán. Si no, pregúntenle a él, a ver qué les dice, porque ni nos conocemos”, sentenció.

La modelo también aprovechó la entrevista para revelar detalles inéditos sobre la pelea callejera que protagonizaron Samahara Lobatón y Bryan Torres. Según su testimonio, la agresión no solo ocurrió en plena vía pública, sino que continuó dentro de la casa de Samahara, mientras su hija se encontraba en el lugar.

“Todo fue una noche de locura, golpes y arañones. Bryan, desesperado, llamó a Youna para decirle que Samahara estaba fuera de control”, reveló. Esta declaración generó una fuerte reacción del público, pues sugiere que la influencer habría expuesto a su hija a un ambiente violento.

Samahara Lobatón se defendió

Ante estas afirmaciones, Samahara Lobatón no tardó en responder y lanzó una grave acusación contra Melody, asegurando que abandonó a su hijo en el Callao y que vive su vida de fiesta en fiesta en Estados Unidos.

“Ella no puede juzgarme como madre cuando todo el Callao sabe que dejó a su hijo con una tía y que ahora está en Nightclubs. Yo no salgo borracha, no me ven toneando”, replicó para las cámaras de Magaly Tv La Firme.

Melody Cortes y su contundente mensaje a Samahara: “Tiene suficiente con su falsa y miserable vida”

Pero Melody no se quedó callada y continuó atacando. “Ella cree que la gente le va a seguir dando de comer con sus chismes. Pero gracias a Samahara mis seguidores han subido como nunca. Qué fácil y qué rico es ganar seguidores por hablar de alguien”, dijo con ironía.

Además, se burló de la influencer, asegurando que ella sí tiene un trabajo estable y no vive de canjes. “Yo hablo dos idiomas, tengo dos buenos trabajos y no ando pidiendo canje. Mientras haya gente que le pague el circo, los payasos seguirán existiendo”, añadió.

Melissa Klug se pronuncia por Samahara y la Chama le dice a Melody que la denuncie

En medio de este enfrentamiento, apareció Melissa Klug, quien el día anterior a la entrevista le envió un mensaje privado a Melody preguntándole por qué estaba hablando de su hija en la televisión. Sin embargo, la modelo reveló que ignoró el mensaje de la ‘Blanca de Chucuito’ debido a un episodio del pasado.

“Hace un tiempo, Samahara se metió con mi hijo y cuando intenté hablar con Melissa, ella no me respondió. En su lugar, me tuvo que contestar su mejor amiga, la Chama. Entonces, ahora que me escribe, simplemente la dejé en visto”, explicó.

Según Melody, esta reacción de Melissa Klug no es casualidad, sino parte de una estrategia para defender a su hija. “Siento que actúan estratégicamente. Porque si no, Samahara ya hubiera reventado mi WhatsApp, pero no lo hace porque sabe que no puede meterse tanto al fuego”, insinuó.

En su lugar, fue su amiga ‘La Chama’ quien la aconsejó: “Denúnciala para que aprenda que no se puede meter con un bebé”. Este enfrentamiento parece estar lejos de terminar, pues ambas continúan lanzándose dardos en redes sociales y televisión. ¿Qué más saldrá a la luz en esta guerra de declaraciones?

