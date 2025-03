Samahara Lobatón responde sobre su relación y niega ser la misma de antes: “Soy otra, ya no le tiro la ropa a Bryan”

Samahara Lobatón responde a críticas y niega ser la misma de antes. (Captura: Magaly TV La Firme)

La modelo Samahara Lobatón volvió a dar una entrevista telefónica en vivo al programa “Magaly TV La Firme” el 4 de marzo. Esta vez, la influencer habló sobre su relación con Bryan Torres, asegurando que ha cambiado y evolucionado como persona gracias a la terapia, aunque sus declaraciones generaron diversas reacciones.

Y es que, en conversación con Magaly Medina, la engreída de Melissa Klug aseguró que su relación con Bryan ha pasado por momentos difíciles y que sus peleas han sido expuestas públicamente. “Es de conocimiento público que mi relación con Bryan ha pasado por muchos altibajos. Nos hemos equivocado como cualquier persona, y eso lo ha visto todo el Perú. No se puede tapar con un dedo”, afirmó.

Sin embargo, recalcó que ha trabajado en su crecimiento personal para cambiar sus actitudes impulsivas. “Cuando salí embarazada, llevamos terapia. Y puedo decir que Samahara sí ha cambiado, ha madurado y está intentando avanzar por sus hijas y su familia”, expresó. Además, insistió en que su reacción ante los recientes escándalos no ha sido agresiva ni impulsiva, como en el pasado. “No he reaccionado de una manera agresiva, no ha habido un problema entre nosotros y tampoco he escrito a ninguna mujer”, enfatizó.

Magaly Medina no le cree

Ante estas declaraciones, Magaly Medina reaccionó con incredulidad y cuestionó su postura. “Pero esta vez, creo que todos te hubiéramos disculpado si hubieras actuado como la Samahara de antes. Porque después de que salieran seis mujeres a mostrar pruebas, audios y chats, era para que si le tiraras todas sus cosas por la ventana y te hubiéramos aplaudido”, opinó la periodista.

Medina también criticó que Samahara haya cambiado mientras su pareja parece seguir en el mismo comportamiento. “Tú dices que estás en terapia, que has avanzado, pero el que no ha cambiado ni ha crecido es él. Porque una persona puede evolucionar, pero si la otra no lo hace, entonces se genera una brecha insalvable. ¿Tú crees que él ha cambiado?”, mencionó.

Samahara insistió en que, a pesar de todo, sigue comprometida con su crecimiento personal y su relación. “Yo ya no reacciono como antes, ya no le escribo a las chicas, ya no soy agresiva con Bryan, ya no le tiro la ropa por la ventana. Me considero una mejor persona”, afirmó.

Magaly Medina considera que Samahara Lobatón habría perdido la dignidad

No obstante, la figura de ATV no dejó pasar la oportunidad de hacerle notar que su postura parecía más de resignación que de evolución.

“Ahora más bien pareces tonta. Hacer terapia no significa perder la dignidad. Uno puede tener más paciencia, ver las cosas con más inteligencia, pero en ninguna terapia te enseñan a aguantar faltas de respeto”, sentenció la conductora.

Samahara Lobatón explica por qué acompaña a Bryan Torres a los conciertos

En otro momento de la conversación, Samahara Lobatón explicó por qué acompaña a Bryan Torres a sus presentaciones y se mantiene cerca de su entorno musical. “Es una manera de despejar mi mente del trabajo y otras responsabilidades. Si bien es cierto que yo no tomo, me divierto escuchando la orquesta”, comentó.

Sobre las recientes acusaciones de infidelidad contra el salsero, la exchica reality reiteró que esas situaciones las resolverán en privado. “Si Bryan cometió sus errores, lo resolveremos en cuatro paredes, y no con gritos, insultos o agresiones. Nosotros hemos avanzado muchísimo y no estamos para retroceder por nadie”, concluyó.

