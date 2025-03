Ricky Trevitazzo revela la fuerte suma que Luigui Carbajal debería: “La inversión se hizo agua”

Ricky Trevitazo revela la suma de dinero que Luigui Carbajal le debe | América Hoy - América TV

En medio de su conflicto con Luigui Carbajal, Ricky Trevitazzo brindó su versión de los hechos en el programa ‘América Hoy’, donde reveló detalles sobre el dinero que, según él, su examigo habría manejado de manera irregular. Esta disputa surge tras las acusaciones del fundador de la agrupación, Roly Ortiz, quien señaló que Carbajal no administró correctamente los fondos obtenidos por el concierto de los 25 años de la banda.

“Nosotros vivimos engañados durante 3 meses, se podría decir, porque Luigui a nosotros nos había dicho una cosa durante tres meses. Nosotros empezamos a cuadrar todo para el evento en el mes de agosto, septiembre, octubre, pero faltando tres semanas para el evento, en los primeros días de noviembre, nos enteramos de que los gastos los estaban inflando”, explicó el productor musical tiempo atrás.

Ahora, Ricky Trevitazzo expuso las diferencias en las cifras manejadas para la organización del evento. Según el cantante, el presupuesto inicial era de aproximadamente 400 mil soles; sin embargo, esta cantidad habría aumentado inesperadamente a 760 mil soles, dejando un saldo de dinero sin justificar.

Ricky Trevitazzo acusa a Luigui Carbajal de mala gestión financiera en el concierto de Skándalo | Captura - América TV

“Si me preguntas si yo me peleé con él por plata, sí, fue por plata... Sacando cuentas había una inversión de una cantidad, supuestamente, de como 400 mil soles, de los cuales se subió como a 760 mil y había 400 mil soles declarados y lo otro se hizo agua”, manifestó.

A pesar de la polémica, Trevitazzo aseguró que no teme a posibles represalias por parte de su excompañero y dejó en claro su determinación para esclarecer el caso. “Así me empapele, así me mandes tu abogado lo que miércoles quieras, no te tengo miedo, ‘hay que ver por acá’, ‘tú sabes, pues, Trevitazo’ pendej...”, expresó, visiblemente molesto.

El cantante anunció que tomará medidas legales contra Luigui Carbajal, junto a otras personas que también se consideran afectadas por su gestión. “Si lo voy a hacer, no solo hay un abogado, no solo mío, sino de varias personas involucradas... No le voy a decir nada (a Luigui), ni lo miro, si alguna vez lo veo en el tribunal, porque cara a cara no lo quiero ver nunca más”, sentenció.

Ricky Trevitazzo tomará acciones legales contra Luigui Carbajal por presuntas irregularidades en los fondos del evento | Captura - América TV

La reacción de Luigui Carbajal

Tras la emisión de la entrevista, Luigui Carbajal reaccionó en sus redes sociales, ofreciendo la ropa de Skándalo a un sol, en aparente burla a las declaraciones de su excompañero. Asimismo, minimizó las acusaciones de Ricky Trevitazzo y afirmó que este no participó económicamente en la organización del concierto.

“Él no puede reclamar nada porque no puso ni un sol, el inversionista fue otra persona y yo”, señaló, evitando profundizar en el tema al considerar que ya es un asunto legal.

Luigui Carbajal acusó a Ricky Trevitazzo de no involucrarse económicamente en el concierto.

Luigui Carbajal alista carta notarial

El conflicto entre los exintegrantes de Skándalo, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo, sigue escalando. Esta vez, el cantante de cumbia anunció que enviará una carta notarial a su excompañero tras la reciente revelación de montos económicos en televisión.

Durante su programa radial Levantados, el también conductor expresó su molestia y preocupación por las declaraciones de Trevitazo en ‘América Hoy’, donde expuso cifras relacionadas con el concierto de reencuentro de la agrupación. Según Luigui Carbajal, esta información lo pone en una situación de riesgo, especialmente en un contexto donde la inseguridad y la extorsión son problemas graves en el país.

Luigui Carbajal enviará carta notarial a Ricky Trevitazzo.

“Estamos viviendo una situación muy difícil en nuestro país por temas de extorsión. Uno diciendo montos en televisión pone en riesgo la vida de la persona. En este caso, está poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. (…) Yo sí le voy a mandar una carta notarial para que no vuelva a cometer ese error”, manifestó indignado.