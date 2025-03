Magaly Medina sobre chats expuestos por Pamela López: “Se lo advertimos a Melissa y ahora que dirá Farfán”

Magaly Medina sobre los chats expuestos por Pamela López: “Se lo advertimos a Melissa y ahora que dirá Farfán”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. La señora Pamela López vuelve a la carga con nuevas pruebas sobre la supuesta relación extramatrimonial entre su esposo, Christian Cueva, y la empresaria Melissa Klug. Esta vez, la aún esposa del futbolista ha decidido sentarse en el programa El Valor de la Verdad, donde no solo hablará sobre su tormentosa relación con el jugador, sino que también exhibirá los comprometedores chats que demostrarían el romance entre Cueva y Klug.

El anuncio de la participación de López en el programa generó gran expectativa, ya que muchos se preguntaban qué más podría revelar que no haya dicho antes. Sin embargo, en un adelanto del programa que se emitirá este domingo, la esposa del futbolista sorprendió al leer fragmentos de conversaciones privadas entre su esposo y Melissa Klug, que demostrarían que su relación iba más allá de una simple amistad.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en comentarlo en Magaly TV La Firme este 4 de marzo, y es que según la periodista, Pamela López tenía guardadas estas conversaciones desde hace tiempo y ahora ha decidido sacarlas a la luz.

“Ella guardó todas las pruebas, las conversaciones, los audios que pudo obtener. Todo fue su seguro de vida, por si en algún momento su esposo lo negaba”, comentó Magaly Medina, quien también conocía de dichos chats.

En uno de los extractos que se revelaron en la promoción del programa, se puede leer cómo Christian Cueva responde a una historia de Melissa Klug con un sugestivo mensaje: “Agárrame entonces”. A lo que la empresaria responde: “Y no te suelto”. La conversación continúa con frases aún más comprometedoras, donde el futbolista le dice: “Te adoro, mi amor. Quiero que siempre seas mía”. Melissa Klug responde de manera afirmativa: “Siempre”.

Magaly Medina le dice a Melissa Klug: “Te lo advertimos”

Para Magaly Medina, este tipo de mensajes dejan en evidencia la naturaleza de la relación que existió entre ambos. “Esa es una conversación de pareja, de amantes. No hay duda del tono cariñoso en el que se tratan. No se puede negar lo evidente”, sostuvo la conductora.

Cabe recordar que, cuando este escándalo salió a la luz hace un año, Melissa Klug negó tajantemente cualquier tipo de relación con Cueva. Incluso, envió una carta notarial a Pamela López exigiéndole que dejara de difundir información falsa y amenazó con defender su honor hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, según Medina, Klug nunca llevó el caso a juicio.

“En su momento le advertimos a Melissa que no siguiera por ese camino, porque si esto llegaba a un juzgado, Pamela tenía muchas pruebas que podía sacar. Ahora vemos que no estaba mintiendo. Y ahora que dirá Farfán”, comentó la periodista.

Magaly Medina ironiza con situación de Melissa Klug: “¿Mandarás carta notarial?”

La gran incógnita ahora es cómo reaccionará Melissa Klug ante esta nueva exposición pública. “¿Enviará otra carta notarial prohibiendo que el programa salga al aire?”, se preguntó Magaly Medina en tono irónico. Lo cierto es que la participación de Pamela López en El Valor de la Verdad promete ser explosiva y reavivar un escándalo que parecía haber quedado en el pasado.

Los seguidores del programa ya están a la expectativa de lo que Pamela revelará en la entrevista completa, donde se espera que brinde más detalles sobre la relación de Christian Cueva y Melissa Klug, así como la forma en la que descubrió estos mensajes comprometedores. Lo que es seguro es que esta nueva revelación pondrá nuevamente a Klug en el ojo de la tormenta y podría traerle consecuencias legales o mediáticas.

Mientras tanto, Pamela López parece estar decidida a demostrar que lo que dijo desde el inicio era cierto y que cuenta con pruebas contundentes que respaldan sus declaraciones. ¿Responderá Melissa Klug ante esta nueva evidencia o intentará silenciar el escándalo nuevamente? El desenlace de esta historia aún está por escribirse.

