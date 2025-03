Temblor en vivo: streamers peruanos reaccionan en plena transmisión | YouTube/La Roro Network/Zalo/Madi

La mañana de este lunes 3 de marzo de 2025, Lima amaneció alarmado con un fuerte sismo de magnitud 5 se registró en la provincia de Cañete, generando intriga en la población y sus alrededores. Pero los programas matutinos de streaming más populares del país también sufrieron las consecuencias del imprevisto, y las divertidas reacciones que generó el movimiento telúrico quedaron para el recuerdo.

Los canales digitales La Roro Network, Zalo y Madi fueron sorprendidos ante cámaras en plena transmisión en vivo desde YouTube, con cada conductor reaccionando de manera distinta frente al sismo ocurrido a las 10:18 a.m. pese a estar en un mismo set.

En plena transmisión: streamings peruanos reaccionaron así al fuerte temblor de 5 grados en vivo (Composición/Infobae Perú)

Gabo Calvo salió corriendo y abandonó el set

En el programa ‘Nadie se salva’, el actor Gabriel ‘Gabo’ Calvo no pudo contener sus nervios y atinó a salir corriendo despavorido abandonando su lugar en la conducción, dejando su silla vacía dando vueltas por la rapidez con la que se fue.

En contraste, sus compañeros Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga mostraron la otra cara de la moneda, pues mantuvieron la compostura mientras intentaban calmar a su audiencia y aconsejar no realizar llamadas. “Tranquilos todos, estamos viviendo un temblor en vivo, se está moviendo fuerte. (…) Gabo ya está en Punta Hermosa, acaba de regresar”, bromearon mientras Calvo volvía al estudio.

“Estaba viendo mi moto, que pensé que estaba al lado de algo que le podía caer”, admitió el actor.

Gabriel Calvo salió corriendo del set en vivo por temblor en Lima: “Gabo para las olimpiadas”

La impulsiva reacción de Lucianeka vs. la calma de Majo con Sabor

Por otro lado, la influencer Lucianeka acaparó todas las miradas con su pintoresca reacción en el programa ‘Mañana Será Mejor’ del canal ZALO, que conduce junto a Majo Con Sabor. En plena conversación, la joven comentaba las anécdotas de sus propias fotos, cuando fue sorprendida por el temblor, lo que ocasionó que grite fuertes lisuras en vivo.

En este caso, la que mantuvo la calma y el control de la situación fue María José Vigil, que trató de calmar a su compañera en todo momento e incluso la reprendió por sus impulsivas palabras.

“Quédense tranquilos, todo va a estar bien. Lo que deben de tener es calma”, dijo la pareja de Gino Assereto mientras sostenía la mano de Lucianeka, quien aun estaba visiblemente afectada por el susto.

En redes, muchos usuarios celebraron la genuina reacción de ‘Neka’, quien no pudo contener su angustia y nerviosismo pese a estar en plena transmisión en vivo. “Mi humilde reacción”, “Soy Lucianeka” y “Vine por el clip”, mencionaron.

La impulsiva reacción de Lucianeka en pleno temblor en vivo generó ovación en redes sociales (Composición/Infobae Perú)

Juliana Oxenford sale del set tras fuerte temblor

En medio de una conversación de actualidad y política en Madi Streaming, la periodista Juliana Oxenford y sus compañeros panelistas fueron sorprendidos en vivo, pero estos, a diferencia de los programas con los que compiten, lograron mantener una postura controlada y prudente.

“En estos momentos estamos en un temblor, tenemos que quedarnos tranquilos, como tiene que ser. Y si tenemos que salir, salimos en orden”, mencionaron, mientras Juliana permanecía en silencio y esperando a que pase el movimiento. “Espérense. No te pares, es peor pararte”, le dijo la periodista a su compañera mientras miraba al techo y a sus alrededores. Pese a que el sismo había finalizado, Oxenford se mostró visiblemente preocupada por sus hijos pequeños.

(YouTube/Madi Streaming)

Es así como la exconductora de Al Estilo Juliana pidió una pausa y se dispuso a pararse a realizar una llamada al colegio de sus hijos para verificar su bienestar: “Un ratito. A mí lo que me preocupa ahora son mis hijos que están en el colegio. Espérate un ratito, por favor, que me pongo nerviosa no por mí, sino por mis hijos”.

IGP descarta alerta de tsunami y pide a la población estar preparada

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico de este lunes 3 de marzo ocurrió a las 10:18 a.m. y tuvo como epicentro la localidad de Chilca, ubicada en la provincia de Cañete. La profundidad del sismo fue de 34 kilómetros, lo que generó una percepción significativa en varias zonas de la capital. El evento sísmico tuvo una intensidad de nivel IV en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue lo suficientemente fuerte como para ser percibido claramente por la población y provocar evacuaciones en distintos puntos de Lima.