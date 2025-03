Hallan el cadáver de un hombre en el río Rímac: estaba flotando y PNP ya investiga el caso

El cuerpo fue hallado este sábado. (Foto Referencial: Senamhi)

Un cuerpo sin ropa fue encontrado flotando en el río Rímac, a la altura del paradero Horacio Zeballos, en el distrito limeño de Ate. El hallazgo, realizado por un vecino de la zona, ha generado alarma entre los residentes, quienes aseguran que este tipo de sucesos es relativamente común en la área. El cuerpo, que corresponde a un hombre, fue recuperado por las autoridades y trasladado para iniciar las diligencias correspondientes.

El descubrimiento ocurrió cuando un residente observó el cuerpo flotando en el río y de inmediato alertó a las autoridades. A partir de allí, personal del escuadrón de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para realizar la recuperación del cadáver. Un total de 12 agentes participaron en la operación, que incluyó el descenso hacia el río para sacar el cuerpo, que se encontraba atrapado en una roca de gran tamaño.

Una vez recuperados los restos, los agentes colocaron el cuerpo en una bolsa negra para su posterior traslado. En el lugar se encontraban la fiscal de turno y el médico legista, quienes se encargaron de realizar las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Investigaciones a cargo de la Comisaría de Huaycán

El río Rímac. (Foto: Andina)

Las autoridades aún no han logrado identificar al occiso, y las investigaciones se encuentran en curso bajo la dirección de la Comisaría de Huaycán. A pesar de que se han realizado diversos esfuerzos para esclarecer los hechos, hasta el momento no se ha determinado con precisión la causa de la muerte ni cómo el cuerpo llegó a ese lugar.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los residentes del área es la frecuencia de hallazgos similares. Algunos de ellos han indicado que este no es un suceso aislado, sino que es recurrente en esa zona del río. En diálogo con RPP, una vecina del lugar comentó: “El año pasado encontraron un cuerpo ya casi huesitos nada más por la parte de acá, arriba. La verdad es que siempre encuentran cuerpos aquí, siempre, ya no es novedad para nosotros.”

De acuerdo con la vecina, los habitantes de la zona están acostumbrados a enterarse de estos hallazgos a través de reportes de personas que ven los cuerpos en el río. Esta situación ha generado preocupación, ya que la comunidad no sabe de dónde provienen los cadáveres ni cómo evitar que se repita el fenómeno. “Nosotros no sabemos cómo frenar [la situación] porque no sabemos de dónde vienen”, agregó la residente.

Preocupación creciente

Río Rímac con caudal turbio - Andina

El río Rímac ha sido testigo de varios hallazgos similares a lo largo de los años, y los residentes han expresado su preocupación por la seguridad en la zona. La recurrente aparición de cuerpos en el río ha planteado interrogantes sobre la seguridad pública en el distrito de Ate, además de resaltar la necesidad de mejorar las medidas preventivas para evitar que tales incidentes continúen ocurriendo.

Las autoridades locales, por su parte, han tomado nota de la situación y se encuentran trabajando en la investigación para esclarecer los hechos y, en su caso, prevenir futuros hallazgos similares. Sin embargo, aún no se tiene claro si estos eventos responden a un patrón específico o si son sucesos aislados que requieren de diferentes enfoques en cuanto a investigación y acción.

Números de emergencia a nivel nacional:

Central policial: 105

Policía de carreteras: 110

Bomberos: 116

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Defensa Civil: 115

Cruz Roja: (01) 266-0481

Ambulancias en Lima:

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Clave Médica: (01) 265-8783

Alerta Médica: (01) 416-6777

Ambulancias de EsSalud en Lima: 117