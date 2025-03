Katty Villalobos reveló que negligencia médica le arrebató la vida a su hija: “Nunca me voy a olvidar del doctor”

Katty Villalobos relata como una negligencia médica le arrebató la vida a su hija. | MADI.

La periodista Katty Villalobos ha revelado en una entrevista para el podcast de YouTube ‘Patrulla Digital’, transmitido en el canal MADI, el doloroso testimonio sobre la pérdida de su hija debido a la indiferencia del personal de salud. La menor, quien desde su nacimiento sufría enfermedades cardíacas, necesitaba ser operada en el Instituto Nacional del Corazón (INCOR). Sin embargo, días antes de la cirugía, sufrió un shock cardiogénico, que no fue atendido oportunamente, lo que terminó en una tragedia.

“Siempre me cerraban la puerta en la cara, yo les lloraba diciendo que mi hija necesitaba una operación”, narró Villalobos, detallando los difíciles momentos que vivió al tratar de conseguir atención médica para su pequeña. Ante la falta de respuestas, decidió acudir directamente a la oficina del director del hospital en busca de ayuda. “Un día me subí al último piso y me metí a la oficina del director y le pedí que me ayude, por lo que ingresaron a mi hija y la iban a operar un 23 de octubre, pero un 21 de octubre ella se puso muy mal”, relató.

Al notar que su pequeña no estaba bien de salud, acudió al Hospital Grau, donde esperaba recibir atención médica de emergencia. Sin embargo, según cuenta, la respuesta del personal médico fue de total indiferencia. “El doctor, que nunca me voy a olvidar de él, me decía que no tenía nada, que solo eran espasmos, pese a que le dije que era una paciente cardíaca”, recordó Katty Villalobos. La pequeña presentaba signos evidentes de haber sufrido un infarto, pero el personal de salud ignoró sus súplicas. “Ella hacía movimientos como si hubiera hecho un infarto, pero no querían atenderme. Yo solo gritaba que por favor me atiendan”, afirmó.

Katty Villalobos cuenta cómo perdió la vida su hija. (Foto: Captura de YouTube)

La angustia de la periodista aumentó cuando vio que su hija no recibía la atención necesaria. En un intento desesperado, llamó a sus padres para que la ayudaran. En ese momento, el médico decidió administrar un medicamento a la menor. “El doctor le inyecta algo como una benzodiazepina y a los dos minutos, cuando la peinaba, mi hija estaba botando espuma por la boca y nariz”, reveló. En ese instante, los médicos comenzaron a reaccionar, pero ya era demasiado tarde. “Empezaron a correr los doctores y me sacaron. Quisieron entrar al área de farmacia y la señora del área solo decía que estaban en hora de refrigerio”, denunció.

Villalobos recuerda el momento en que le informaron la peor noticia. “Al poco tiempo me llamaron y me dijeron que mi hija había fallecido”, expresó con dolor. La respuesta del médico fue fría e insensible. “Me decían que mi hija era una bomba de tiempo y que en cualquier momento iba a terminar así”, relató. A pesar del shock, la periodista exigió que se iniciara una investigación. “Pedí que llamen a la policía, pero el doctor me dijo que para eso iban a tener que abrir a mi hija”, mencionó. En medio de su dolor, decidió no permitir que realizaran una autopsia y vio cómo el cuerpo de su hija era retirado mientras el médico responsable mostraba total indiferencia.

El impacto emocional de esta tragedia marcó profundamente a Katty Villalobos. “Fue algo que a mí me marcó mucho”, confesó. La periodista reveló que, en ese momento de desesperación, pensó en acabar con su vida. “Si yo no hubiera tenido a mi hijo que en ese momento tenía tres meses, yo me hubiera subido al último piso del hospital y me tiraba de cabeza”, admitió. Sin embargo, encontró fuerzas en su pequeño para seguir adelante y hoy comparte su historia como un testimonio de lucha y denuncia.

Katty Villalobos cuenta cómo perdió la vida su hija. (Foto: Captura de YouTube)

Villalobos concluyó su relato con un mensaje para quienes han pasado por situaciones similares. “Sé que hay muchas personas que pasan por lo mismo”, afirmó, haciendo un llamado a la reflexión sobre la importancia de una atención médica adecuada y humanitaria.