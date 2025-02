Serfor rescata siete tortugas de un parque infantíl en Arequipa: animales presentaban caparazones fracturados y heridas

Las autoridades rescataron a siete ejemplares que estaban en condiciones inadecuadas en un parque de Arequipa. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en conjunto con la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, ha logrado el rescate de siete tortugas que se encontraban en condiciones deplorables dentro del parque infantil Neftalí Valderrama, en Arequipa. Estas tortugas, que sufrían graves daños físicos y un manejo inapropiado, fueron decomisadas por las autoridades después de una inspección que reveló un panorama preocupante para la salud de los animales.

Las tortugas fueron halladas en jaulas mal acondicionadas, sin las mínimas condiciones para garantizar su bienestar. El parque infantil, ubicado en el distrito de Paucarpata, había sido su hogar temporal bajo la custodia de la municipalidad local. Según informó Serfor, los reptiles estaban confinados en espacios con pasto sintético, cartones y madera, elementos que no solo carecían de funcionalidad para ofrecerles comodidad, sino que tampoco los protegían de las lluvias intensas propias de la temporada en la región.

Este espacio no cumplía con las necesidades básicas de los reptiles, que requieren ambientes cálidos y secos para regular su temperatura corporal, algo que las condiciones del parque no podían proporcionar. Las autoridades señalaron que este tipo de situaciones representa un grave riesgo para la salud de los animales, puesto que una temperatura inadecuada puede afectar seriamente su bienestar.

Las autoridades rescataron a siete tortugas de un parque infantil en Arequipa. (Foto: Andina)

Condiciones inapropiadas

El manejo inadecuado de los animales se hizo evidente en el estado físico de las tortugas. Los reptiles se encontraban enjaulados sin acceso a un entorno adecuado, lo que desencadenó múltiples problemas de salud. “Las tortugas son animales que requieren un ambiente específico para su regulación térmica. El no tener este tipo de control sobre su temperatura pone en riesgo su salud y bienestar”, explicó un portavoz de Serfor.

Las jaulas, además de no contar con aislamiento térmico, estaban dispuestas de manera tal que las tortugas no podían moverse adecuadamente. Además, Serfor descubrió que las tortugas estaban bajo la custodia de la municipalidad distrital de Paucarpata. Sin embargo, la entidad no pudo presentar la documentación necesaria que acreditara el origen legal de los reptiles.

La tenencia ilegal de fauna silvestre está considerada una infracción grave según las normativas nacionales sobre conservación de especies. Debido a ello, la municipalidad será sometida a un proceso administrativo sancionador por su manejo indebido de los animales.

Tortugas rescatadas fueron encontradas en malas condiciones. (Foto: Andina)

Estado de salud y sanciones

Tras ser decomisadas, las tortugas fueron sometidas a una evaluación médica veterinaria preliminar. Los resultados confirmaron lo que las autoridades temían: los reptiles presentaban diversas lesiones. Algunas de las tortugas tenían caparazones fracturados, heridas en la boca y malformaciones en el pico, lo que podría afectar su capacidad para alimentarse correctamente.

Asimismo, las tortugas estaban padeciendo infecciones oculares, otro signo de que las condiciones de cautiverio fueron deficientes. De acuerdo con los especialistas, estos problemas no solo afectan a los animales en el corto plazo, sino que también pueden tener repercusiones a largo plazo si no se les proporciona la atención médica veterinaria necesaria.

Como parte de su recuperación, las tortugas pasarán por un proceso de cuarentena para continuar con los tratamientos médicos necesarios. Durante este tiempo, se les realizará una serie de pruebas complementarias para evaluar su condición física en detalle. Una vez superado este período de tratamiento, los reptiles serán trasladados a un centro de conservación autorizado donde recibirán el cuidado especializado que requieren para su plena rehabilitación.

Autoridades lograron rescatar a siete tortugas de un parque infantíl en Arequipa. (Foto: Andina)

La tenencia ilegal de fauna silvestre está considerada como una infracción muy grave bajo el Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI. Este reglamento establece que las entidades o personas que sean sorprendidas en posesión de animales sin la debida autorización pueden enfrentar severas sanciones. Las multas por este tipo de infracción pueden oscilar entre 10 y 5.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de los criterios de gradualidad establecidos por las autoridades competentes.