“Rafael López Aliaga vive en la época medieval”: abogada animalista denuncia a MML por caballos y carruajes en Centro de Lima

Fuente: Exitosa

La abogada y activista por los derechos de los animales, Sonia Córdova, expresó este jueves su preocupación por la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de permitir la implementación de carruajes tirados por caballos en el Centro Histórico de la ciudad. La propuesta fue confirmada por el gerente del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), Luis Bogdanovich.

Córdova consideró que esta medida constituye maltrato animal y, en consecuencia, ha presentado una denuncia contra la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. “Los caballos sufren porque los tienen horas y horas tirando, sin agua ni descanso. Lo vemos diariamente, ¿y qué estamos haciendo como sociedad?”, cuestionó en una entrevista difundida por Exitosa.

También criticó la ética detrás de esta práctica y señaló que refleja un pensamiento obsoleto. “El señor López Aliaga creo que está en una época medieval, y ya no estamos en esa época. Estamos en la época en que, si quieren tener otras distracciones para la comunidad, hay otras. No utilizar animales para esta forma de paseo o entretenimiento. Eso es explotación”, afirmó.

“Con este calor, vemos todos los días a estos animales agotados, estresados, exhaustos. Lo más lamentable es que mucha gente va con sus familias y no saben el daño que sufren estos animales durante horas. Son jornadas exhaustas”, agregó.

La abogada destacó, además, una importante diferencia en la forma en que las ciudades de primer mundo gestionan el turismo y el uso de animales. “El turismo a través de carruajes y caballos de ninguna manera se permite en estas ciudades”, indicó. De igual modo, mencionó que están a la espera de la sentencia del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, la cual podría determinar el futuro de esta controversial práctica.

En la víspera, Prolima confirmó que los carruajes tirados por caballos estarán circulando en el Centro Histórico antes de que finalice el 2025. “Es un proceso relativamente largo porque las calesas van a ser compradas fuera”, señaló a Canal N y refirió que aún falta conseguir a alguien “que pueda hacer la operación y mantenimiento del servicio”. La iniciativa para ofrecer una “experiencia diferente” a los turistas tendrá un costo de S/13 millones.

El proyecto

Prolima presentó dos rutas para los carruajes turísticos en el Centro Histórico. La primera, de 2.54 kilómetros, recorre la Plazuela Santo Domingo, Plaza San Agustín, Plazuela del Teatro, Plazuela San Pedro y Plaza San Francisco, con una duración de 15 a 20 minutos.

La segunda, de 6.47 kilómetros, incluye la Plaza de Armas, Plazuela Santo Domingo, Plaza San Agustín, Plaza del Teatro, Plazuela San Pedro, Plaza de la Buena Muerte, Plazuela Santa Clara, Plaza Italia, Mercado Central, Plazuela San Pedro y Plaza San Francisco, con una duración de 45 a 50 minutos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima creará un circuito turístico a caballo. (Foto: Andina)

Aunque la entidad municipal anunció que el servicio estará disponible este año, aún no ha especificado la fecha exacta de inauguración. Por su parte, López Aliaga ha respaldado la iniciativa, señalando que se trata de un circuito turístico replicado en varias ciudades del mundo.

“No es para transporte masivo, evidentemente. Es un proyecto como el que se encuentra en Sevilla, Nueva York, Cartagena y otras ciudades de este nivel patrimonial como Lima. Por ejemplo, que llegue a la quinta Heeren, jirón Junín, etc. El turista paga, no es gratis; es una práctica mundial que vamos a introducir en Lima. Habrá una conferencia de prensa para explicar a detalle que no es una improvisación”, declaró en mayo pasado.

Según un documento al que accedió Infobae Perú, los carruajes deberán ser de un “tipo calesa nuevo, de estilo colonial” y soportar un mínimo de 400 kilogramos. Además, los caballos deberán ser machos castrados o hembras y tener entre 7 y 16 años.