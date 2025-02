Novia fugitiva de Bagua niega haber sido extorsionada y cuenta su verdad: “Vi una foto de él besándose con otra”. | Andrea Llosa.

Un momento inesperado se vivió el pasado 14 de febrero en Bagua, cuando durante un matrimonio masivo, una de las novias rechazó casarse y salió huyendo del lugar. Este hecho se volvió viral en todo TikTok, al punto de crearse divertidas videos sobre este hecho, usando de fondo la canción ‘Die With A Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga.

Luego de este suceso, se dio a conocer que la apodada ‘novia fugitiva’ se llamaba Elena Barrantes, mientras que el novio respondía al nombre de Clever Huayán. Asimismo, se tejió una trágica historia detrás de este video viral, en el que se aseguraba que la novia rechazó a su pareja porque, horas antes, un criminal que estaba obsesionado con ella la llamó para amenazarla.

Sin embargo, nada de esto terminó siendo cierto, pues la producción del programa de Andrea Llosa logró contactarse con Elena para saber su versión de los hechos, donde rechazó tajantemente haber sido amenazada para no casarse. De acuerdo a su testimonio, ella decidió decirle que ‘no’ a su novio porque descubrió que le había sido infiel con otra mujer.

Novia fugitiva de Bagua cuenta su verdad en Andrea Llosa. (Foto: Captura de TV)

“Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tome una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra”, fue lo que dijo sobre el frustrado matrimonio.

La popular ‘novia fugitiva’ contó que se enteró de la deslealtad de su pareja un día antes de la boda, por lo que solo tuvo un día para pensar en qué iba a hacer, y es que todo ya estaba arreglado. Finalmente, decidió acudir al altar y rechazarlo frente a todos para darle una lección de vida.

“Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometa con nada. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, comentó.

Novia fugitiva de Bagua cuenta su verdad en Andrea Llosa. (Foto: Captura de TV)

Asimismo, Elena Barrantes reveló que decidió continuar su relación con Clever Huayán pese a la infidelidad y de lo que pasó en el matrimonio masivo, esto debido a que su pareja le suplico que se quede con él, aunque terminó diciendo que ya no lo ama. “Yo solamente lo quiero, pero no lo amo”, señaló.

Luego de las confesiones de la ‘novia fugitiva’, el novio hizo su aparición en el set bastante nervioso. Además, aceptó que le fue infiel a su pareja, por lo que procedió a pedirle perdón a nivel nacional, indicando que se iba a reivindicar para que en algún momento ellos vuelvan a un altar.

Finalmente, Andrea Llosa terminó su programa brindándole apoyo legal a Elena Barrantes, pues su imagen y voz están siendo utilizados por diferentes comercios con fines de lucro, por lo que de ahora en adelante deberán de pedirle permiso a la ‘novia fugitiva’. La periodista también lamentó no haberlo podido casar en su programa, pues notó que habían heridas que aún no han sanado.