La aterradora verdad del viral de la novia en fuga de Bagua: el motivo de su escape, amenazas de muerte y extorsiones

Clever Huayán reveló que la advertencia anónima aseguraba que sería asesinado si la boda se realizaba. (Willax TV)

Lo que pareció un simple rechazo de una novia en el altar que se convirtió en viral en TikTok, se escondía en una escalofriante historia de terror. Detrás de la imagen viral de Elena Barrientos, la joven que abandonó su boda en Bagua, se descubrió una trama de extorsión, amenazas de muerte y obsesión que quiso impedir a toda costa ue la mujer disfrutara del que sería uno de los momento más felices de su vida.

A través del programa Crónicas de Impacto, Clever Huayán, el novio abandonado, rompió su silencio y reveló detalles aterradores de lo sucedido aquel 14 de febrero en Bagua, Amazonas. El que en un primer momento se convirtió en un ‘soldado caído’ y fue punto de burlas en las redes sociales decidió contar las verdaderas razones que le impidieron consolidar su realación amorosa ante el altar junto a su amada Elena.

“Si aceptas casarte, tu marido muere”

La ceremonia estaba pactada para las 4:00 p.m. del 14 de febrero, ‘Día de San Valentín’. Todo estaba listo para la celebración: los padrinos, los testigos, la fiesta en casa de la novia. Sin embargo, faltando cinco minutos para el gran momento, un mensaje lo cambió todo y convirtió su felicidad en aterradores minutos de angustia y miedo.

Elena Barrientos recibió amenazas de muerte minutos antes de su ceremonia y decidió huir para proteger la vida de su pareja. (Fuente: TikTok/TuWaifuAlex)

“Cuando ya estábamos en el lugar, ella recibió una llamada donde la amenazaban con matarme. Le dijeron: ‘Saliendo de allí, en cualquier momento, lo vamos a asesinar. La muerte está asegurada para él’”, reveló Huayán, visiblemente afectado.

Elena, en shock, respondió al teléfono, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando el juez formuló la pregunta decisiva, ella prefirió salvar la vida de su prometido: miró a su alrededor y salió corriendo del auditorio, dejando a todos perplejos.

El terror tras la huida: un hombre obsesionado y un intento de suicidio

El video viral terminó con Elena escapando, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. La novia corrió sin rumbo por las calles de Bagua hasta llegar al puente de la avenida Héroes del Cenepa. Fuentes cercanas a la familia de Huayán aseguraron que su intención era quitarse la vida. Prefería morir antes que ser la causa del asesinato de su amado.

Según el testimonio del novio, las amenazas provendrían de un hombre obsesionado con Elena, quien estaría vinculado a una peligrosa organización criminal. “Le noté el rostro rojo, me miraba con miedo. Luego supe que había recibido varios mensajes amenazándola”, declaró Huayán.

Pareja de novios se hicieron virales luego de que la prometida se negara a dar el "Sí, acepto". (Fuente: Latina)

¿Y ahora? El miedo persigue a la pareja

El desenlace de esta pesadilla no es un final feliz. Aunque lograron reunirse tras la trágica escena y decidieron no ceder al miedo, la pareja ahora vive aterrorizada.

Testigos afirmaron que la joven corrió sin rumbo tras la amenaza, llegando hasta un puente en un estado de desesperación. (Willax TV)

Elena y Clever no solo fueron protagonistas de un suceso viral, sino que ahora son víctimas de un acoso criminal que podría costarles la vida en cualquier momento. Las autoridades, hasta el momento, no han brindado detalles sobre una investigación en curso ni se conoce si la pareja ha denunciado al sujeto, quien al parecer aún mantiene las amenazas y busca que la pareja no viva feliz.

Lo que comenzó como un San Valentín de amor y compromiso, terminó convirtiéndose en una historia de terror que mantiene a Bagua en vilo.

Viral en TikTok

Pese a que se ha descubierto una historia de terror y de obsesión detrás del rechazo de la llamada ‘novia en fuga de Bagua’, el audio del rechazo ya es viral en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, donde decenas de personas no han dudado en imitar la situación y cambiar el contexto a situaciones cotidianas de la vida como hacer dieta, cambios de actitudes o perritos que no hacen caso a sus dueños, etc.

Novia que fugó de su boda en Bagua es viral en TikTok | TikTok