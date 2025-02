Magaly Medina y Mónica Cabrejos dan su pronóstico de cuanto durará la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Magaly Medina y Mónica Cabrejos dan su pronóstico sobre la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Tres años”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El 26 de febrero, el programa Magaly TV La Firme estuvo cargado de predicciones y opiniones sobre la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, y fue Magaly Medina quien, fiel a su estilo, dejó claro su pronóstico sobre el futuro de la pareja.

Acompañada de la periodista Mónica Cabrejos, Magaly no dudó en compartir su visión, que dejó claro que no es tan optimista sobre la duración de este amor. Durante la entrevista, la presentadora de ATV le preguntó a Mónica sobre su pronóstico respecto a esta relación que tanto ha dado de qué hablar en los medios.

Cabrejos fue directa al decir: “Tres años”. Según la psicóloga, la relación de Christian y Karla podría seguir el mismo ciclo que sus relaciones pasadas. “Puede ser que él, en agradecimiento por todo lo buena que haya sido Karla con él, le dio cobijo cuando la otra lo botó, que le dio su apoyo cuando estaba en su peor momento”, explicó Mónica, señalando que, aunque en este momento parece que todo está bien, no hay certeza de que esto dure.

Por su parte, Magaly recordó cómo, tras la ruptura con Pamela Franco, Christian pasó un tiempo dormido en su carro frente a la casa de Karla, algo que para la periodista fue un claro indicio de que su relación con ella, aunque ahora sólida, podría no durar mucho.

Mónica también destacó que Karla está realmente comprometida y enamorada, pero Christian podría no estar tan seguro a largo plazo. “Christian se ilusiona, pero no se enamora verdaderamente”, este comportamiento se ha repetido en sus relaciones previas, por lo que su pronóstico sigue siendo el mismo: tres años de duración. Aunque Karla podría actuar diferente debido a su madurez, Mónica no es tan optimista, ya que cree que las relaciones de Christian siguen el mismo patrón.

Magaly, por su parte, no pudo evitar reírse ante el pronóstico de su invitada, y en su característico estilo, compartió su opinión. “No creo en este amor”, dijo Magaly, dejando en claro que no cree en las intenciones de Christian. Para la conductora, Christian ha repetido el mismo patrón con todas sus relaciones, y aunque Karla pueda estar realmente enamorada, Christian no sabe lo que es estar genuinamente enamorado. Según Magaly, él se ilusiona, pero al final siempre busca una salida o una nueva relación, lo que demuestra que su compromiso nunca ha sido sólido.

Magaly y Mónica también reflexionaron sobre la situación de Karla, sugiriendo que ella es “reincidente” en sus decisiones amorosas. Aunque Karla puede estar enamorada, Magaly no cree que esta vez las cosas vayan a ser diferentes. “Ya no estás para esos juegos, Karla, no te engañes más”, expresó Cabrejos, criticando la actitud de su amiga por continuar en este ciclo de relaciones con Christian, quien ha demostrado ser poco confiable en el pasado.

“No todos los reciclajes resultan”, comentó Mónica, refiriéndose a las múltiples oportunidades que Karla le ha dado a Christian, y añadió en tono irónico que “el reciclaje es basura, pero claro, hay reciclaje que se convierte en algo útil, como hacer chompas de plástico reciclado”, haciendo una analogía entre la relación de Karla y Christian con el reciclaje.

Ambas coincidieron en que Karla probablemente está tomando la decisión de estar con Christian porque lo quiere, pero también están conscientes de que Christian siempre ha sido una figura inestable en el amor, y esta relación no parece ser la excepción. “Mi pronóstico es reservado”, concluyó Mónica.

