Magaly Medina celebra la reacción de Milett Figueroa frente a Janet Barboza: “Por fin le puso un alto”

Magaly Medina celebra la reacción de Milett Figueroa frente a Janet Barboza. (Captura: Magaly TV La Firme)

El 26 de febrero, la conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para comentar sobre un tenso momento vivido en América Hoy entre las conductoras Janet Barboza y Milett Figueroa. En un programa que cada vez toma más protagonismo en las redes sociales, la interacción entre las dos conductoras se volvió viral luego de que Milett decidiera no callar y enfrentarse a Janet por una constante interrupción que sufrió mientras intentaba dar su opinión.

La situación se presentó cuando la popular ‘Rulitos’ intentó interrumpir a Milett en pleno bloque del programa, algo que no fue bien recibido por la exparticipante de Reinas del Show. En un claro acto de defensa, la novia de Marcelo Tinelli le respondió a Janet con firmeza:

“Acá somos cuatro los conductores. Me tendría que respetar el turno de uno”, aludiendo a que ella también tenía derecho a opinar y ser escuchada, al igual que sus compañeros. La reacción de la exMiss Perú sorprendió a muchos, ya que, hasta ese momento, la conductora se había mostrado más reservada y menos confrontativa frente a sus compañeros.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina felicitó a Milett Figueroa

Magaly Medina, como es habitual, no dejó pasar la oportunidad de analizar y comentar este enfrentamiento, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en las redes. A través de su programa Magaly TV: La Firme, la conductora compartió varios extractos del programa América Hoy y no paró de reír mientras observaba cómo Milett finalmente decidía alzar la voz y no permitir más interrupciones de su compañera.

Con su estilo característico, la ‘urraca’ no dudó en burlarse de la actitud de Janet Barboza, quien intentaba insistir en que Milett le había cortado la palabra. “¡Bien, bien, bien! Ahora sí está reaccionando”, comentó Magaly, quien aplaudió a Milett por defender su espacio y dar un claro mensaje de que ya no iba a permitir que la pasaran por encima. “Era hora”, expresó, mostrando su apoyo a la decisión de enfrentar a su compañera y no dejar que la arrinconaran en el programa.

(Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora también reflexionó sobre el cambio de actitud de Figueroa en el programa, señalando que este comportamiento de defenderse no era algo que solía ver en ella. Magaly Medina recordó el tiempo de Milett en la televisión argentina, donde estuvo rodeada de figuras con una gran trayectoria, como Janina la Torre y Ángel Debrito. Magaly afirmó que probablemente algo de esa experiencia le había dejado a la joven conductora, y que, finalmente, estaba aprendiendo a defenderse frente a situaciones como estas.

“Algo se le habrá pegado”, comentó Magaly, haciendo referencia a los grandes nombres de la televisión argentina con los que Milett estuvo trabajando. En su análisis, la periodista explicó que muchas veces en la televisión, cuando una persona se muestra callada y tranquila, los demás pueden aprovechar esa actitud para imponer su dominio. “Cuando te ven que te pueden aplastar, te tienen de ‘punching ball’, te dan, te dan”, señaló la conductora.

Finalmente, la conductora de Magaly TV La Firme concluyó que la modelo, al igual que muchos otros en la televisión, debe seguir aprendiendo a defender su lugar y su espacio. “Yo la aplaudo, por fin está reaccionando, por fin está viendo fuego”, dijo, mostrando su apoyo y felicitación a Milett por finalmente levantarse y poner límites en el programa.

(Captura: Magaly TV La Firme)