Hotel en Cusco ingresa a prestigiosa lista del 50 Best Discovery

Hotel en Cusco es incluido en lista internacional

El JW Marriott El Convento Cusco ha sido reconocido en 50 Best Discovery. La prestigiosa lista forma parte de la plataforma de The World’s 50 Best, que destaca destinos excepcionales en todo el mundo. Este hotel de lujo se consolida como uno de los referentes de hospitalidad en el ombligo del mundo, siendo un destino imprescindible en la histórica capital del Imperio Inca.

“Ser parte de 50 Best Discovery es un honor que refuerza nuestro compromiso de ofrecer experiencias inolvidables en destinos emblemáticos de América Latina. Nuestros hoteles en Barranquilla y Cusco personifican la esencia de cada ciudad, con alto nivel de lujo y un servicio auténtico de cada uno de estos países”, afirmó Walter Regidor, Vicepresidente Regional de Operaciones, América Central y del Sur de Marriott International.

Una mezcla de historia y lujo en el corazón de los Andes. Construido en un convento agustiniano del siglo XVI y con vestigios arqueológicos incas y preincas, El Convento Cusco ofrece una inmersión única en la historia y la cultura de la ciudad. Su arquitectura, gastronomía inspirada en ingredientes locales y su exclusivo servicio de oxígeno en las habitaciones lo posicionan como una joya de la hospitalidad en los Andes peruanos.

“Esta inclusión también subraya la creciente relevancia de Barranquilla y Cusco como destinos turísticos clave en Latinoamérica para 2025”, añadió Regidor.

Cusco es un destino altamente conocido a nivel mundial y un imán turístico de larga data. Esta ciudad ofrece una rica combinación de patrimonio cultural, eventos de renombre mundial y experiencias auténticas que la convierten en un lugar imprescindible para los viajeros. La puerta de entrada a Machu Picchu, ha sido reconocido como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica, combinando arquitectura colonial y vestigios incas que atraen a millones de visitantes anualmente.

50 Best Discovery es una extensión de las reconocidas clasificaciones anuales de The World’s 50 Best, que ofrece una colección más amplia de restaurantes, bares y hoteles recomendados por expertos, que ofrecen desde talentos emergentes hasta favoritos locales. Para ser incluido, un establecimiento debe recibir un número significativo de votos de la academia de 50 Best, compuesta por expertos en la industria de la hospitalidad, gastronomía y bares a nivel mundial.

Reseña

En la página de The World’s 50 Best en el apartado de Discovery se puede ver una reseña de la página oficial sobre el JW Marriott El Convento Cusco. “En su día fue un convento agustino del siglo XVI, que rinde homenaje meticulosamente al patrimonio del edificio”.

Detalla que en el vestíbulo de entrada, se puede ver un escudo que representa el emblema de la orden tallado en piedra, “mientras que una instalación de luces de Swarovski en la recepción brilla con 76.500 cristales que representan a Inti, el dios del sol de los incas”.

También reseña que hay un museo en el lugar, la Sala de Exposiciones, donde se exhiben artefactos del período Killke (900 a 1200 d. C.). “¿Quiere aprender más sobre la antigua cultura andina? El Convento tiene una ubicación céntrica, a un corto paseo de la Plaza de Armas y del igualmente colorido Mercado San Pedro, además de que la ciudad es el trampolín hacia Machu Picchu", indica.

Más de 30 mil entradas para Machu Picchu se vendieron en un día. (Foto: Perú Travel)

Respecto a las habitaciones y suites que rodean al patio adoquinado, explican que “algunas cuentan con pequeños balcones con vistas a los claustros, y otras tienen vistas a los Andes, mientras que los baños de mármol y las sábanas impecables son estándar, al igual que los sistemas de enriquecimiento de oxígeno para ayudar a aliviar el mal de altura (Cusco es una de las ciudades habitadas permanentemente más altas del mundo a 11.152 pies sobre el nivel del mar)”.