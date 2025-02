Jefferson Farfán explota contra Rafael Cardozo y le lanza dura advertencia: “No me escribas, no te voy a contestar”

Jefferson Farfán estalla contra Rafael Cardozo y él no se queda callado. América Hoy/ Enfocados

Jefferson Farfán se encuentra harto de Rafael Cardozo y no dudó en expresarlo a través de su podcast ‘Enfocados’. Durante la transmisión, el exfutbolista reveló que el chico reality le ha estado escribiendo insistentemente para ofrecerle negocios, a lo que el futbolista respondió públicamente con un contundente mensaje.

“Ya no me escribas, no te voy a contestar, ‘Tico-tico’”, fueron las palabras de Jefferson Farfán en medio de risas, ante la presencia de Yaco Eskenazi, invitado de la última edición de Enfocados.

El exjugador de la selección mencionó, entre risas, que Rafael Cardozo le ha propuesto diversos negocios, pero que ninguno ha sido exitoso. “Quiere reunirse con todo el mundo, ya me tiene huev..., ya no me escribas ya, no te voy a contestar. Me para escribiendo”, comentó en tono jocoso, pero dejando clara su incomodidad.

Jefferson Farfán también se refirió a uno de los proyectos que Cardozo le presentó y que involucraba a La Liga, afirmando que el brasileño no debía ser el rostro de dicho emprendimiento. “Me dice para reunirnos (¿Te presentó negocios?) Me ha presentado como tres y ninguno ha funcionado. Presentó eso de La Liga, pero lo tiene que hacer Zambrano solo, Rafael no vende (...) Tico Tico, Rafael”, agregó con una gran carcajada.

Jefferson Farfán estalla contra Rafael Cardozo y él no se queda callado.

Rafael Cardozo respondió burlas de Jefferson Farfán

Por su parte, Rafael Cardozo reconoció en el programa ‘América Hoy’ que le escribió a Jefferson Farfán para proponerle un negocio, pero aseguró que todo quedó en una simple conversación sin mayor relevancia.

“A Jefferson lo tengo cruzado porque exagera las cosas, le escribí, pero no me hizo tanto caso y ahí quedó, pero todo quedó ahí como chacota”, declaró el brasileño, dejando mostrar también su incomodidad.

Consultado sobre si asistiría al podcast de Jefferson Farfán, Rafael Cardozo enfatizó que no, argumentando que su nivel de conocimiento futbolístico es distinto al del exfutbolista peruano. “Yo no iría porque yo soy brasileño y tengo otro nivel de fútbol”, sostuvo el exchico reality, notoriamente ‘picón’ por la respuesta del deportista.

Rafael Cardozo.

Jefferson Farfán también se enfrentó a Mario Hart

Sin embargo, no es la primera vez que Jefferson Farfán se enfrenta a un chico reality. Recientemente, el deportista protagonizó un intercambio de palabras con Mario Hart en redes sociales. Esto luego que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ comparara las vistas de sus videos en YouTube con las del podcast Enfocados.

Mario Hart resaltó que sus 8.4 millones de vistas. Sin dudarlo, la ‘Foquita’ le respondió con una contundente frase que dejó en claro la diferencia en popularidad y éxito entre ambos contenidos en la plataforma digital.

Jefferson Farfán responde a Mario Hart por comparar vistas de sus videos con su podcast. (Composición: IG)

“Chato, no seas malo pe’ causa. Lo que tú tienes en vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa”, escribió el exdelantero en sus redes sociales, acompañado de emojis de risa.

El programa Enfocados, estrenado en 2024, ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los más vistos en Perú, gracias a su estilo relajado, divertido y cargado de anécdotas futbolísticas. Su éxito ha sido respaldado por DataTube, que lo reconoce como el programa deportivo más visto en YouTube en el país. Además, la química entre Farfán y Guizasola ha sido clave para su crecimiento, atrayendo a fanáticos del fútbol y a curiosos que disfrutan de las revelaciones inéditas de los invitados.

Para finalizar su comentario, Jefferson Farfán aprovechó la ocasión para lanzar un comentario punzante sobre la carrera musical de Mario Hart: “Igual cantas feo”, haciendo alusión a la incursión del expiloto en el género urbano.

Jefferson Farfán responde a Mario Hart por comparar vistas de sus videos con su podcast. (Composición: IG)