Inicio del año escolar 2025: Más de 19 mil casos de violencia escolar fueron reportados en 2024, según Minedu

Papás influyen en conflictos escolares - Latina Noticias

Según datos obtenidos por Infobae Perú del Ministerio de Educación (Minedu), durante el 2024, se ha registrado un total de 19 642 denuncias de violencia escolar en todo el Perú. Una situación que, a pocos días de dar inicio al año escolar 2025, causa preocupación en los padres de familia y estudiantes que han sido víctimas de agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

El informe revela que, aunque las cifras registradas en el portal SíseVe muestran una leve disminución en comparación con el año 2023, que registró 112 casos menos, no es suficiente para revertir la alarmante tendencia de violencia en los colegios del país.

Del total de casos reportados en 2024, 8 934 denuncias correspondieron a situaciones donde el personal de las instituciones educativas cometió alguna agresión contra los estudiantes, mientras que 10 708 casos corresponde a la violencia entre escolares. En cuanto a la naturaleza de las agresiones, se identificaron 4 641 casos de violencia sexual, 8 150 de violencia psicológica y 6 851 de agresiones físicas.

Cifras por regiones

Violencia escolar en Perú | Foto: Infobae Perú

El registro del Ministerio de Educación (Minedu) indica que Lima Metropolitana sigue siendo la región con mayor cantidad de denuncias de violencia escolar, con 6 925 casos reportados. Le siguen Arequipa (1 573), Callao (1 082), Piura (997) y Áncash (814), que también presentan cifras elevadas.

Otras regiones con un número considerable de denuncias son Cusco (838), Tacna (808), La Libertad (782), Ica (734), Junín (655) y San Martín (595). En niveles similares se encuentran Lambayeque (571), Cajamarca (569), Lima Provincias (574) y Ucayali (436).

Con menos de 400 casos reportados, se encuentran Amazonas (323), Loreto (317) y Moquegua (260). Les siguen Huánuco (246), Puno (221), Ayacucho (209) y Huancavelica (174). Finalmente, Apurímac (156), Pasco (108), Tumbes (88) y Madre de Dios (67).

Los padres pueden influir en conflictor escolares

Escolares Perú (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Un estudio realizado por el psicólogo social Jorge Yamamoto en un colegio privado señaló que, entre los diversos factores que influyen en la violencia física y psicológica entre menores, el rol de los padres puede ser determinante. Según la investigación, la falta de estrategias adecuadas para la resolución de conflictos en el hogar podría llevar a que los estudiantes desarrollen una mayor inclinación hacia el bullying.

“El niño tiene que saber defenderse verbalmente, pero de ahí a fomentarle la violencia física como principio de status, eso no es recomendable”, señala el Yamamoto.

El especialista también advierte que muchos padres intervienen en conflictos que los menores podrían resolver por sí mismos, lo que genera una reacción impulsiva que normaliza estas actitudes. Por ello, destaca la importancia de que los padres sean conscientes de su propio comportamiento frente a sus hijos, ya que su actitud puede influir en la manera en que los menores enfrentan y gestionan los conflictos.

El psicólogo Jorge Yamamoto enfatiza que, para garantizar un futuro más productivo a los niños, es fundamental que los padres eviten dar malos ejemplos y consejos inapropiados. Sin embargo, también resalta que la responsabilidad no recae únicamente en la familia, sino que las instituciones educativas y otros actores del entorno escolar deben asumir un rol activo en el desarrollo integral de los estudiantes.

Un menos es golpeado y hostigado por un grupo de compañeros de colegio | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Recomendaciones para padres y estudiantes

En una entrevista con Infobae Perú, María Díaz, psicóloga y jefa del área de orientación psicopedagógica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), subrayó la importancia de que los padres creen un espacio de confianza donde sus hijos se sientan seguros para expresar sus emociones y temores.

“Es fundamental que los padres les hagan saber a sus hijos que, si se sienten amenazados física o psicológicamente, pueden contar con ellos y que siempre los escucharán como prioridad. Además, si un hijo es testigo de una situación de violencia, también puede ayudar a su compañero a buscar ayuda”, comentó.

La especialista destacó la necesidad de que los padres gestionen sus propias emociones. “Cuando los hijos quieren hablar con nosotros, a veces nos embarga la angustia, lo cual ellos perciben. Es esencial ofrecerles un espacio seguro, sin críticas ni juicios, escuchándolos con empatía y dándoles nuestra atención plena. De esta manera, poco a poco iremos ganando su confianza”, afirmó.

En los últimos años se ha identificado un aumento de estos casos. (Agencia Andina)

Sobre la forma adecuada en que los menores enfrenten una situación de violencia de la que pueda ser víctima, Díaz recomendó a los padres instruir a los escolares en el diálogo como herramienta principal. “Es importante hablar del tema, no callar, y hacerlo de forma firme, expresando lo que no les gusta. Por ejemplo, ‘No me gusta que me llamen por apodos, no me vuelvas a decir gordo, mi nombre es Ricardo’. Enseñarles a ser firmes sin recurrir a la violencia física o verbal es clave, ya que la violencia solo genera más violencia”, concluyó.

¿Cómo reportar la violencia escolar?

Según especialistas en salud mental del Ministerio de Salud (Minsa), muchos estudiantes que reciben atención llegan sin ser conscientes de que son víctimas de bullying. Sin embargo, presentan señales de alerta como tristeza, ansiedad, depresión, rechazo a las personas y falta de ganas de asistir al colegio. Al analizar estos casos, se ha identificado que la principal causa de su malestar es el acoso escolar, predominando el bullying psicológico, seguido por algunos casos de bullying físico.

Para reportar un caso de violencia escolar, ingresa a la plataforma SíseVe desde una computadora o celular, crea una cuenta con tu DNI y sigue los pasos indicados. También puedes hacerlo a través del correo siseve@minedu.gob.pe, WhatsApp 991 410 000 o llamando gratis a la línea 0800 77090 para recibir orientación.