Receta para preparar la famosa Ocopa, tradicional plato del sur peruano

Te pasamos los mejores tips para preparar la auténtica Ocopa Peruana

Traditional Peruvian food called Ocopa
Traditional Peruvian food called Ocopa Arequipena served on a plate on a white background

Acompáñanos en un recorrido culinario y déjate fascinar por los secretos de la gastronomía peruana. Hoy te enseñamos a preparar Ocopa, una crema saludable, exquisita y fácil de realizar.

Ingredientes de la Ocopa

Para empezar, necesitarás lo siguiente para seis porciones de Ocopa:

- 2 Cebollas Rojas pequeñas

- 6 Ají Amarillo

- 2 Dientes de Ajo

- 1 Lata de leche

- 3 Tajadas de Queso Fresco descremado

- 1/4 Taza de Maní tostado

- 1 Cucharada de Aceite Vegetal

- 3 Ramas de Huacatay

- 1 Pizca de Sal

- 1 Pizca de Pimienta

- 1 paquete de Galleta de Vainilla

Algunos lo suelen acompañan con aceituna como decoración (atodoperu).

Preparación de la Ocopa

La preparación de este plato es rápida y sencilla, perfecta para aquellos que quieren descubrir la rica cocina peruana.

1. Primero, limpia el ají amarillo retirando los extremos, las venas y pepas. Luego, corta las cebollas en cuartos y deshoja el huacatay.

2. Calienta una sartén con aceite y dora allí la cebolla, los ajos, los condimentos, el ají amarillo limpio y las hojas de huacatay. Cocina esta mezcla por 5 minutos a fuego bajo.

3. Finalmente, vacía toda la preparación en una licuadora y mézclala. Agrega el queso fresco, el maní y una taza de leche hasta obtener la textura adecuada.

Descubre más sobre la gastronomía peruana

Esta receta no incluye pescado, huevo o crustáceos, lo que la hace perfecta para quienes tienen restricciones dietéticas. Cada porción de Ocopa tiene menos de 300 calorías, con un total de 174 kcal, por lo que también es una buena opción para quienes buscan comer de manera saludable sin renunciar al sabor.

Prueba esta magnífica receta de Ocopa y adéntrate en el fascinante mundo de la cocina peruana.

