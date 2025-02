Real Plaza Trujillo: Fiscalía inicia investigación contra el representante legal del centro comercial

Fuente: Latina TV

El Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación preliminar contra la representación legal del centro comercial Real Plaza en Trujillo, luego de que el techo del patio de comidas haya colapsado la noche del viernes y haya dejado un saldo de 6 personas fallecidas y más de 80 heridos.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Gustavo Guillermo Bringas, indicó que se iniciará un proceso de investigación preliminar contra el representante legal del Real Plaza en Trujillo, Luis Alonso Santa María Torres.

“Inicialmente, la investigación es contra el representante legal del Real Plaza Trujillo y quienes resulten responsables. Hay que revisar la documentación. ¿Quién hizo la Inspección Técnica de Seguridad (ITSE) para que sigan funcionando? ¿Quién dio la autorización? ¿Quién hizo la visita? Se irán incorporando más y más investigados. No puedo decir si hay cuatro o cinco (...) puede llegar a más personas del centro comercial como a la Municipalidad (de Trujillo) o de Indeci”, anunció públicamente.

Al ser consultado si el representante del grupo de inversionistas de Real Plaza será incluido en la investigación, esto en referencia a Misael Shimizu, también podría ser incluido en la investigación de la Fiscalía, el representante indicó que “depende de lo que arroje la investigación. No puedo adelantar opinión (...)”

Situación del Real Plaza Trujillo esta mañana: policías resguardan centro comercial | América Tv

El fiscal también aseguró que durante este proceso “no se va a tapar a nadie, ni a ocultar a nadie, ni a excluir a nadie. Lo que no se puede es incluir a cualquier persona. Lo serio es investigar y determinar quién es responsable. No se puede hacer un aprovechamiento político, un show de esto”.

Guillermo Bringas también indicó le llegó información relacionada con una intención de los representantes legales de Real Plaza de saber si ellos podrían remover los escombros de la tragedia del patio de comidas. Sin embargo, esto fue prohibido.

“Fiscalía me informó que los representantes legales decían si ellos podrían remover los escombros, pero les hicimos ver que ya no pueden tocar esa escena. No pueden remover los escombros hasta que se hagan labores periciales y cuando se culminen, ya se puede autorizar para que se remuevan los escombros. Ese es el dato objetivo”, indicó en comunicación con la prensa.

Familia que falleció en el Real Plaza en Trujillo es velada - Canal N

Detención preliminar no se aplica en caso Real Plaza Trujillo

Por otro lado, el representante del Ministerio Público afirmó que en este caso particular, la Fiscalía no podría recurrir a la figura de la detención preliminar por haber sido derogada por el Congreso de la República.

“La detención preliminar está derogada. Lamentablemente. Lo hemos estado diciendo una y otra vez. No digo que en este caso se vaya a usar, solo digo que la detención preliminar en casos de no flagrancia está derogada. No tenemos herramienta para este y en otros casos que venimos reclamando", indicó.

Sin embargo, Guillermo Bringas afirmó que la herramienta de la prisión preventiva sigue vigente, aunque su uso depende mucho de la etapa de la investigación en la que pueda encontrarse la Fiscalía.

“No se trata de pedir la preventiva de forma precipitada, sin pruebas y la declaran infundada (...) cuando se tengan todos los elementos probatorios y se identifique quiénes son los responsables, se decidirá si se pide prisión preventiva o no, atendiendo a la gravedad de lo que se encuentre”, le respondió a los medios de comunicación.