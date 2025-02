Maju Mantilla revela que sus familiares se salvaron del colapso en Real Plaza Trujillo: “Se desanimaron”

Maju Mantilla lamentó lo sucedido en Real Plaza de Trujillo. (Foto: Captura de IG)

La ex Miss Mundo y conductora de televisión Maju Mantilla expresó su consternación y enojo tras el derrumbe del techo del centro comercial Real Plaza de Trujillo, que dejó múltiples heridos y pérdidas humanas. En una entrevista con RPP, la presentadora, oriunda de dicha ciudad del norte del Perú, exigió una investigación exhaustiva sobre la falta de medidas de seguridad en el lugar y criticó la constante inseguridad que afecta a su ciudad natal.

Mantuvo que el incidente pudo haber afectado a sus familiares, quienes se encontraban en el centro comercial antes del derrumbe. “Una tía me contó que mi primo estaba con su esposa en el centro comercial, iban a comer en el patio de comidas, pero se desanimaron. Imagínate, gracias a Dios no tengo a un familiar que ha estado ahí”, relató Mantilla, quien no ocultó su alivio por la fortuna de sus seres queridos.

La ex reina de belleza describió las impactantes imágenes del colapso como “lamentables e increíbles”. “Vemos imágenes de un dron de la cúpula cómo quedó que aplastó a las personas. Tantas imágenes que han pasado de las personas que gritaban los nombres de sus familiares, me parte el corazón”, expresó con visible emoción.

A drone view shows the shopping center "Real Plaza Trujillo" after a part of the roof collapsed, in Trujillo, Peru, February 22, 2025. REUTERS/Hans Lazaro

Maju Mantilla también criticó la falta de prevención y seguridad en lugares públicos, señalando que los ciudadanos confían en que estos espacios sean seguros. “Uno piensa que está en un lugar seguro, piensas que es un centro comercial moderno, no te imaginas qué va a pasar una desgracia como esa. Trujillo es indignante por todos lados. Se tiene que investigar acerca de los permisos, inspección, seguridad, todas las fallas que ha tenido el lugar”, afirmó.

Además de la tragedia en el centro comercial, la conductora manifestó su preocupación por la ola de delincuencia que azota a Trujillo, incluyendo extorsiones y sicariato. “Las noticias nos llenan de terror con atentados, la extorsión, lucha contra las extorsiones y sicariato en Trujillo, es triste por todos lados por donde lo mires”, denunció.

Finalmente, Maju Mantilla envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y se comprometió a mantenerse atenta a las investigaciones. “Las condolencias a los familiares y estamos atentos a la información que llega y a lo que están compartiendo”, concluyó, reiterando su llamado a las autoridades para que tomen medidas concretas y eviten futuras tragedias.

Horas después de la tragedia, así se ve el patio de comidas el centro comercial Real Plaza de Trujillo. - Crédito: GORE La Libertad

Real Plaza se pronunció luego del colapso del techo de patio de comidas en Trujillo

Garlet Rodríguez, directora de Operaciones de Real Plaza, expresó sus condolencias a las familias y personas afectadas por el derrumbe del techo del patio de comidas en el centro comercial de Trujillo, un trágico incidente que ha dejado seis fallecidos y más de 70 heridos. En su declaración a los medios, Rodríguez aseguró que, desde el momento del accidente, la empresa activó sus brigadas de rescate y seguridad para evacuar a las víctimas y colaborar con las autoridades. “Nos hemos enfocado en evacuar a las víctimas y brindar todo el apoyo necesario a las familias afectadas”, afirmó, destacando el compromiso de la compañía en este difícil proceso.

La directora de operaciones reiteró que Real Plaza está brindando apoyo integral a los afectados y se mantiene presente en las labores de rescate y atención. “Hasta ahorita, nuestro foco es apoyar a las familias. Estamos brindando todo el apoyo y vamos a estar presentes en todo este proceso”, señaló. Además, enfatizó que la empresa está colaborando plenamente con las autoridades para facilitar las investigaciones y determinar las causas del colapso.

Frente a las preguntas sobre posibles responsabilidades y fallas en la seguridad estructural del recinto, Rodríguez aseguró que la compañía mantiene una postura de transparencia. “Si hay un mea culpa, eso lo van a determinar las autoridades. Nosotros estamos enfocados en atender a las víctimas, en darle todas las facilidades”, declaró. Estas palabras fueron recogidas por el periodista Franco Aguilar Collantes, de la multiplataforma N60, en medio de un clima de conmoción y reclamos por mayor seguridad en los espacios públicos.