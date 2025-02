“Terrible la situación”: la respuesta del Gobierno peruano ante los niños Wampis usados como escudos por la minería ilegal

Respuesta del Ejecutivo por la situación de los niños en la comunidad Wampis. TV Perú

El Gobierno peruano se ha pronunciado ante la reciente denuncia de que mineros ilegales están utilizando a niños de la comunidad indígena Wampis como escudos humanos para proteger sus dragas en el río Santiago. Durante la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Fanny Montellanos Carbajal, como el premier Gustavo Adrianzén, condenaron esta emergencia humanitaria, pero no presentaron medidas concretas para abordar la crisis que afecta al pueblo originario de la Amazonía peruana.

La titular del MIMP destacó la gravedad de la situación, pero señaló que el Gobierno recién ha tomado conocimiento de los hechos. “Es terrible de verdad la situación de estos niños Wampis, pero nosotros apenas tomamos conocimiento. También ya estamos articulando con el Ministerio Público y otras instituciones para ayudar también a la Fiscalía y que la investigación se dé de manera célere y que todo el sistema de justicia pueda actuar de manera oportuna”, expresó. A pesar de reconocer la seriedad del problema, la ministra no especificó un plan de acción inmediato para proteger a los menores ni para erradicar la minería ilegal de la zona.

Composición: Infobae Perú

Por su parte, el primer ministro Gustavo Adrianzén también rechazó el accionar de los mineros ilegales, afirmando que el Gobierno no tolerará el abuso de las infancias Wampis. “Nosotros no vamos a tolerar que por ninguna razón utilicen a nuestras niñas o nuestros niños como escudo. Esto no hace sino revelar la crueldad con la que actúan los mineros ilegales. No les importa la vida humana y menos la de nuestros niños, y haremos que sobre ellos recaiga la mayor severidad posible”, señaló. Aunque Adrianzén mostró un firme rechazo a la práctica, nuevamente, no ofreció medidas inmediatas ni una solución clara a la minería ilegal que sigue destruyendo el ecosistema del río Santiago.

La parte que los ministros no mencionaron: contaminación de mercurio y graves consecuencias en la salud de la Nación Wampis

Mientras el Gobierno ha expresado su indignación por el uso de niños como escudos humanos, la situación en la cuenca del río Santiago va más allá de este abuso infantil, involucrando también una grave crisis ambiental. La minería ilegal ha dejado una huella profunda en el ecosistema del río, principalmente por la contaminación con mercurio, utilizado en la extracción de oro. Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), denunció el impacto devastador de esta práctica sobre el medio ambiente y la salud de los pueblos indígenas: “Nosotros comemos el pez del río Santiago, tomamos mismo agua del río Santiago. Por eso exigimos muy, muy, muy urgente al Estado, que dé una declaración de emergencia para lograr el buen vivir, sin contaminación del agua, los peces, el aire”, explicó.

Kukush Pati enfatizó que la contaminación por mercurio está afectando a toda la región, comprometiendo no solo la supervivencia de los Wampis, pero también el equilibrio ecológico de la zona. “Nosotros, cuando denunciamos, ellos nos amenazan. Nos forman conflictos sociales y están contaminando el agua, los peces. El pueblo toma agua del mismo río Santiago y por eso nos preocupa, expresó. La mina ilegal está destruyendo los recursos naturales fundamentales para la comunidad, generando enfermedades y poniendo en peligro la salud de los más pequeños y vulnerables.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha abordado de manera directa este problema ambiental, que podría ser la raíz de muchos otros males en la región. A pesar de que las autoridades han señalado su disposición para actuar, el silencio sobre la contaminación del río refleja una falta de enfoque en la crisis medioambiental que acompaña a la minería ilegal. Como señaló Kukush Pati, la situación exige una respuesta inmediata: “Mi presencia acá en Lima es (para) tener reunión con el Alto Comisionado para exigir al Estado que (firme) declaración de emergencia en el Río Santiago para desalojar a los mineros ilegales”.